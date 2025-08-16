Впервые в истории. Робот способен выносить и родить ребенка
Впервые в истории. Робот способен выносить и родить ребенка

Что известно о новом технологическом прорыве
Источник:  Interesting Engineering

Компания Kaiwa Technology объявила о создании прототипа первого в мире робота-гуманоида, который в течение 10 месяцев сможет выносить плоды, а также родить ребенка.

Главные тезисы

  • Новинку можно будет приобрести уже в 2026 году.
  • Это изобретение сразу оказалось в центре внимания, однако не всем оно понравилось.

Что известно о новом технологическом прорыве

По словам разработчиков, ключевая особенность такого робота — наличие модуля искусственной матки, которую заполняют амниотической жидкостью.

Именно в ней плод имеет возможность полноценно развиваться и получать питательные вещества через шланг.

С заявлением по этому поводу уже выступил Доктор Чжан — генеральный директор и основатель стартапа.

По заверению последнего, эта разработка уже прошла успешные испытания на животных.

Команда Чжана рассчитывает на то, что новинка будет представлена на рынке уже в следующем году.

Предварительная цена такого робота — около 100 тысяч юаней (около 500 000 грн).

По убеждению разработчиков, он пригодится людям, которые хотят иметь детей, но стремятся избежать биологической беременности, а также одиноким.

Пока мнения людей разделились: критики называют технологию "жестокой" и "противоречивой человеческой этике", а сторонники видят в ней способ защитить женщин от физических тягот беременности.

