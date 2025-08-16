Уперше в історії. Робот здатний виносити та народити дитину

Компанія Kaiwa Technology оголосила про створення прототипу першого у світі робота-гуманоїда, який протягом 10 місяців зможе виносити плід, а також народити дитину.

Що відомо про новий технологічний прорив

За словами розробників, ключова особливість такого робота — наявність модуля штучної матки, яку заповнюють амніотичною рідиною.

Саме у ній плід має можливість повноцінно розвиватися та отримувати поживні речовини через шланг.

З заявою з цього приводу уже виступив Доктор Чжан — генеральний директор і засновник стартапу.

Як запевняє останній, ця розробка уже пройшла успішні випробування на тваринах.

Команда Чжана розраховує на те, що новинка буде представлена на ринку уже наступного року.

Попередня ціна такого робота — близько 100 тисяч юанів (приблизно 500 000 грн).

На переконання розробників, він стане в пригоді людям, які хочуть мати дітей, але прагнуть уникнути біологічної вагітності, а також самотнім особам.