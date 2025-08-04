Первый в мире батальон наземных роботизированных комплексов создают в ВСУ

Полк беспилотных систем К-2 сообщил о создании первого в мире батальона наземных роботизированных комплексов (НРК). По информации прессслужбы, в части открыт набор на разные должности — от операторов НРК до специалистов в смежных отраслях.

В ВСУ появится батальон НРК: почему это важно

Теперь батальон роботов — это не фантастика из фильмов Майкла Бэя, это реальность, которую мы творим здесь и сейчас, — говорится в сообщении полка К-2.

У соединения уже есть опыт использования НРК в реальных боевых условиях.

Так, недавно в течение четырех суток операторы К-2 с помощью роботизированных машин провели эвакуацию четырех украинских военных с передовой. Об этом в одном из видео рассказал командир полка К-2, подполковник Кирилл Вересс. Поделиться

20-й полк был сформирован на базе второго механизированного батальона К-2 в составе 54 отдельной механизированной бригады в конце 2024 года. С этого момента подразделение активно развивает направление наземной робототехники, интегрируя новые технологии и модификации в боевую практику.

На официальном сайте подразделения уже доступны вакансии для специалистов по эксплуатации НРК. Ожидается, что список должностей будет постепенно расширяться. Подразделение активно ищет людей с техническими навыками, включая автоэлектриков, разведчиков и специалистов радиоэлектронной борьбы.

Формирование нового батальона свидетельствует о дальнейшей интеграции высокотехнологичных решений в структуру Вооруженных Сил Украины.