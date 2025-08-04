Первый в мире батальон наземных роботизированных комплексов создают в ВСУ

Полк беспилотных систем К-2 сообщил о создании первого в мире батальона наземных роботизированных комплексов (НРК). По информации прессслужбы, в части открыт набор на разные должности — от операторов НРК до специалистов в смежных отраслях.
Главные тезисы
- Создание первого в мире батальона роботизированных комплексов в украинской армии - важный шаг в направлении высокотехнологичных инноваций.
- Опыт успешного использования роботизированных машин в боевых условиях повышает эффективность и безопасность военных операций.
- Активный набор специалистов по техническим знаниям свидетельствует о постоянном развитии направления наземной робототехники в Украине.
В ВСУ появится батальон НРК: почему это важно
Теперь батальон роботов — это не фантастика из фильмов Майкла Бэя, это реальность, которую мы творим здесь и сейчас, — говорится в сообщении полка К-2.
У соединения уже есть опыт использования НРК в реальных боевых условиях.
20-й полк был сформирован на базе второго механизированного батальона К-2 в составе 54 отдельной механизированной бригады в конце 2024 года. С этого момента подразделение активно развивает направление наземной робототехники, интегрируя новые технологии и модификации в боевую практику.
На официальном сайте подразделения уже доступны вакансии для специалистов по эксплуатации НРК. Ожидается, что список должностей будет постепенно расширяться. Подразделение активно ищет людей с техническими навыками, включая автоэлектриков, разведчиков и специалистов радиоэлектронной борьбы.
Формирование нового батальона свидетельствует о дальнейшей интеграции высокотехнологичных решений в структуру Вооруженных Сил Украины.
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