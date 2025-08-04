Перший у світі батальйон наземних роботизованих комплексів створюють у ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Перший у світі батальйон наземних роботизованих комплексів створюють у ЗСУ

Сили безпілотних систем
НРК

Полк безпілотних систем К-2 повідомив про створення першого у світі батальйону наземних роботизованих комплексів (НРК). За інформацією пресслужби, у частині відкрито набір на різноманітні посади — від операторів НРК до фахівців у суміжних галузях.

Головні тези:

  • ЗСУ створюють перший у світі батальйон наземних роботизованих комплексів, що свідчить про важливий крок у напрямку високотехнологічних інновацій в українській армії.
  • Нове підрозділ вже має досвід успішного використання роботизованих машин у бойових умовах, що підвищує ефективність та безпеку військових операцій.
  • Активний набір фахівців з технічними знаннями свідчить про постійний розвиток та розвиток напрямку наземної робототехніки в Україні.

У ЗСУ з’явиться батальйон НРК: чому це важливо

Тепер батальйон роботів — це не фантастика із фільмів Майкла Бея, це реальність, яку ми творимо тут і зараз, — йдеться у повідомленні полку К-2.

З’єднання вже має досвід використання НРК у реальних бойових умовах.

Так, нещодавно протягом чотирьох діб оператори К-2 за допомогою роботизованих машин здійснили евакуацію чотирьох українських військових з передової. Про це в одному з відео розповів командир полку К-2, підполковник Кирило Верес.

20-й полк було сформовано на базі другого механізованого батальйону К-2 у складі 54 окремої механізованої бригади наприкінці 2024 року. Відтоді підрозділ активно розвиває напрямок наземної робототехніки, інтегруючи нові технології та модифікації у бойову практику.

На офіційному сайті підрозділу вже доступні вакансії для фахівців з експлуатації НРК. Очікується, що перелік посад буде поступово розширюватися. Підрозділ активно шукає людей з технічними навичками, включно з автоелектриками, розвідниками та фахівцями радіоелектронної боротьби.

Формування нового батальйону свідчить про подальшу інтеграцію високотехнологічних рішень у структуру Збройних сил України.

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