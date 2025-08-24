Науковці розробили робот-жилет — допомагає людям відновити рухливість після інсульту

Науковці розробили пристрій, схожий на жилет, який здатний допомогти відновити рухливість людям після інсульту або пацієнтів із хворобами опорно-рухової системи.
Головні тези:
- Робот-жилет розроблений науковцями для відновлення рухливості людям після інсульту та хвороб опорно-рухової системи.
- Пристрій працює за допомогою моделі машинного навчання та датчиків, які виявляють рухи та надувають або здувають частини жилета для допомоги у підійманні або опусканні руки.
Вчені створили робот-жилет
Творці технології — вчені Гарвардського університету — називають пристрій "роботом, який потрібно носити". Його розташовують під руками людей для того, щоб він змінював об’єм, залежно від бажаного руху, інформує Popular Science.
Пристрій на основі тканини потрібно носити на верхній частині тіла, як жилет із довгими рукавами. Він живиться від акумулятора і має кілька датчиків, що працюють завдяки моделі машинного навчання.
Ці чутливі ділянки виявляють ледь помітні рухи, які відрізняють від ненавмисних. Завдяки цій інформації робот надуває або здуває частини жилета, щоб допомогти підняти або опустити руку.
Друга модель робота має додаткові функції — вона здатна розраховувати мінімальний тиск, необхідний для утримання на місці кінцівки людини. Завдяки цьому опора для руки стає менш жорсткою, а рух — природним.
Зміни мають зробити пристрій зручнішим для використання з метою реабілітації.
Жилет перевірили в експериментальному дослідженні — його протестували на п’ятьох людях, які пережили інсульт, та чотирьох пацієнтам із бічним аміотрофічним склерозом — нейродегенеративною хворобою, що вражає опорно-рухову систему.
Остання модель робота змогла правильно визначити запланований рух у 94% випадків проти 32% в попередній версії.
