Ілон Маск назвав рік першого поселення людей на Марсі

Існує висока ймовірність того, що перше поселення людей на Марсі відбудеться уже в 2055 році. Таким прогнозом поділився американський мільярдер та генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Марс підкориться людству в найближчі десятиліття

Як повідомляє The Daily Galaxy, амбітні плани мільярдера щодо колонізації Марса дійсно залежать від можливостей Starship — найбільшої і найпотужнішої ракетної системи в історії людства.

Наразі головна мета SpaceX — зробити Starship повністю багаторазовою.

Що важливо розуміти, це вкрай важливо для скорочення колосальних витрат на міжпланетні перельоти.

На переконання Ілона Маска, самодостатня колонія на Марсі може з'явитися до 2055 року.

Я думаю, це можливо за 30 років, за умови експоненціального збільшення тоннажу на Марс із кожним новим вікном запуску, яке відкривається кожні два роки, — пояснив мільярдер. Поширити

Ці вікна, що виникають кожні 26 місяців, — моменти, коли Земля і Марс стають оптимальними для найменш витратних польотів.

Головна проблема полягає в тому, що для колонії потрібні не тільки люди, а й величезні обсяги вантажів: