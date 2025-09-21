Ілон Маск назвав рік першого поселення людей на Марсі

Існує висока ймовірність того, що перше поселення людей на Марсі відбудеться уже в 2055 році. Таким прогнозом поділився американський мільярдер та генеральний директор SpaceX Ілон Маск.
Головні тези:
- Колонізація Марса неможлива без удосконалення можливостей Starship.
- Щоб створити самодостатню колонію на Марсі, потрібні не тільки люди, а й величезні обсяги вантажів та інфраструктура.
Марс підкориться людству в найближчі десятиліття
Як повідомляє The Daily Galaxy, амбітні плани мільярдера щодо колонізації Марса дійсно залежать від можливостей Starship — найбільшої і найпотужнішої ракетної системи в історії людства.
Наразі головна мета SpaceX — зробити Starship повністю багаторазовою.
Що важливо розуміти, це вкрай важливо для скорочення колосальних витрат на міжпланетні перельоти.
На переконання Ілона Маска, самодостатня колонія на Марсі може з'явитися до 2055 року.
Ці вікна, що виникають кожні 26 місяців, — моменти, коли Земля і Марс стають оптимальними для найменш витратних польотів.
Головна проблема полягає в тому, що для колонії потрібні не тільки люди, а й величезні обсяги вантажів:
модулі для житла;
об'єкти з виробництва їжі;
базова інфраструктура.
