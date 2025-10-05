Ілон Маск анонсував запуск Grokipedia

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно підтвердив, що розроблен його компанією xAI онлайн-енциклопедія Grokipedia запуститься за два тижні, однак спочатку в бета-версії.

Grokipedia готується до запуску

Як стверджує сам Ілон Маск, проєкт обіцяє перевершити навіть “Вікіпедію", до які всі так звикли.

Мільярдер також додав, що головна мета команди xAI — допомогти людям врешті-решт "зрозуміти Всесвіт".

За словами Маска, Grokipedia — це репозиторій знань з відкритим вихідним кодом, без обмежень на використання.

Він також розповів журналістам, що модель Grok зможе оцінювати достовірність даних, виділяти неправдиві або неповні дані і переписувати тексти, прибираючи неточності і додаючи контекст.

Що важливо розуміти, у минулому Ілон Маск багато разів критикував Вікіпедію за "політичну упередженість".

2 роки тому мільярдер навіть запропонував пожертвувати їй 1 мільярд доларів, якщо проєкт перейменують на Dickipedia.

Також нещодавно Ілон заявив, що вважає енциклопедію "пропагандистським відгалуженням лівих ЗМІ" і закликав відмовитися від її фінансування.