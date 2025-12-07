Ілон Маск вирішив публічно помститися Євросоюзу
Ілон Маск вирішив публічно помститися Євросоюзу

Маск оголосив “війну” ЄС
Джерело:  Politico

Згідно з даними Politico, Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соцмережі Х. Це стало своєрідним актом помсти з боку американського мільярдера Ілона Маска після того, як ЄС наклав на Х штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил щодо прозорості.

Головні тези:

  • 6 грудня Маск публічно закликав до “ліквідації” Євросоюзу.
  • Уже 7 грудня команда мільярдера почала перешкоджати публічній діяльності ЄК.

Маск оголосив “війну” ЄС

7 грудня представник компанії Нікіта Бієр офіційно підтвердив, що рекламний аккаунт Єврокомісії "заблоковано".

За його словами, ключова причина такого рішення, мовляв, полягає в тому, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer.

Ба більше, команда Маска звинувачує ЄК в тому, що вона хотіла "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".

Х вважає, що усі повинні мають мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись, — стверджує Бієр.

Що важливо розуміти, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала соцмережу Ілона Маска Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

У списку порушень вказані такі пункти:

  • оманливий дизайн "синьої галочки",

  • відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища),

  • ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

