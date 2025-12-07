Ілон Маск вирішив публічно помститися Євросоюзу

Згідно з даними Politico, Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соцмережі Х. Це стало своєрідним актом помсти з боку американського мільярдера Ілона Маска після того, як ЄС наклав на Х штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил щодо прозорості.
Головні тези:
- 6 грудня Маск публічно закликав до “ліквідації” Євросоюзу.
- Уже 7 грудня команда мільярдера почала перешкоджати публічній діяльності ЄК.
Маск оголосив “війну” ЄС
7 грудня представник компанії Нікіта Бієр офіційно підтвердив, що рекламний аккаунт Єврокомісії "заблоковано".
За його словами, ключова причина такого рішення, мовляв, полягає в тому, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer.
Ба більше, команда Маска звинувачує ЄК в тому, що вона хотіла "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".
Що важливо розуміти, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала соцмережу Ілона Маска Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.
У списку порушень вказані такі пункти:
оманливий дизайн "синьої галочки",
відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища),
ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
