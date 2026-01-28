Скандал через Starlink — Маск накинувся з образами на Сікорського

Ілон Маск різко відповів на заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink росіянами на війні проти України. Американський мільярдер назвав дипломата "слинявим імбецилом".

Маск накинувся з грубощами на Сікорського

Конфлікт розпочався після публічного звернення Радослава Сікорського до власника SpaceX. Польський міністр закликав Маска зупинити використання терміналів Starlink російськими окупантами для атак на українські міста.

Очільник МЗС Польщі підкріпив своє звернення даними американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що російські військові все частіше інтегрують термінали Starlink у свої ударні безпілотники для суттєвого збільшення радіуса їхньої дії.

У відповідь Ілон Маск вдався до прямих образ, назвавши главу МЗС Польщі "слинявим імбецилом".

Свою різку реакцію Маск пояснив тим, що дипломат нібито не розуміє важливості його технологій для фронту. У відповіді мільярдер заявив, що Starlink є "основою військового зв'язку України".

На думку Маска, критика на його адресу є необґрунтованою через критичну роль супутникової мережі для ЗСУ.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026

Наразі офіційної реакції польського дипломатичного відомства на відповідь американського мультимільярдера не надходило.