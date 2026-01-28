Скандал через Starlink — Маск набросился с обвинениями на Сикорского

Илон Маск резко ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink россиянами на войне против Украины. Американский миллиардер назвал дипломата "слюнявым имбецилом".
Главные тезисы
- Илон Маск резко отреагировал на призыв Радослава Сикорского ограничить использование Starlink россиянами во время войны против Украины.
- Скандал между Маском и Сикорским обострился из-за интеграции терминалов Starlink в беспилотники российской армии, что увеличивает радиус их действия.
Маск набросился с обвинениями на Сикорского
Конфликт начался после публичного обращения Радослава Сикорского к владельцу SpaceX. Польский министр призвал Маска остановить использование терминалов Starlink российскими оккупантами для атак на украинские города.
Глава МИД Польши подкрепил свое обращение данными американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские военные все чаще интегрируют терминалы Starlink в свои ударные беспилотники для существенного увеличения радиуса их действия.
В ответ Илон Маск прибег к прямым образам, назвав главу МИД Польши "слюнявым имбецилом".
По мнению Маска, критика в его адрес необоснована из-за критической роли спутниковой сети для ВСУ.
This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026
Пока официальной реакции польского дипломатического ведомства на ответ американского мультимиллиардера не поступало.
