Скандал через Starlink — Маск набросился с обвинениями на Сикорского

Илон Маск резко ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink россиянами на войне против Украины. Американский миллиардер назвал дипломата "слюнявым имбецилом".

Маск набросился с обвинениями на Сикорского

Конфликт начался после публичного обращения Радослава Сикорского к владельцу SpaceX. Польский министр призвал Маска остановить использование терминалов Starlink российскими оккупантами для атак на украинские города.

Глава МИД Польши подкрепил свое обращение данными американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские военные все чаще интегрируют терминалы Starlink в свои ударные беспилотники для существенного увеличения радиуса их действия.

В ответ Илон Маск прибег к прямым образам, назвав главу МИД Польши "слюнявым имбецилом".

Свою резкую реакцию Маск объяснил тем, что дипломат якобы не понимает важность его технологий для фронта. В ответ миллиардер заявил, что Starlink является "основой военной связи Украины".

По мнению Маска, критика в его адрес необоснована из-за критической роли спутниковой сети для ВСУ.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026

Пока официальной реакции польского дипломатического ведомства на ответ американского мультимиллиардера не поступало.