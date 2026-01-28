Скандал через Starlink — Маск набросился с обвинениями на Сикорского
Скандал через Starlink — Маск набросился с обвинениями на Сикорского

Сикорский
Источник:  Илон Маск

Илон Маск резко ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink россиянами на войне против Украины. Американский миллиардер назвал дипломата "слюнявым имбецилом".

  • Илон Маск резко отреагировал на призыв Радослава Сикорского ограничить использование Starlink россиянами во время войны против Украины.
  • Скандал между Маском и Сикорским обострился из-за интеграции терминалов Starlink в беспилотники российской армии, что увеличивает радиус их действия.

Маск набросился с обвинениями на Сикорского

Конфликт начался после публичного обращения Радослава Сикорского к владельцу SpaceX. Польский министр призвал Маска остановить использование терминалов Starlink российскими оккупантами для атак на украинские города.

Глава МИД Польши подкрепил свое обращение данными американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские военные все чаще интегрируют терминалы Starlink в свои ударные беспилотники для существенного увеличения радиуса их действия.

В ответ Илон Маск прибег к прямым образам, назвав главу МИД Польши "слюнявым имбецилом".

Свою резкую реакцию Маск объяснил тем, что дипломат якобы не понимает важность его технологий для фронта. В ответ миллиардер заявил, что Starlink является "основой военной связи Украины".

По мнению Маска, критика в его адрес необоснована из-за критической роли спутниковой сети для ВСУ.

Пока официальной реакции польского дипломатического ведомства на ответ американского мультимиллиардера не поступало.

