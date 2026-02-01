Маск заявил, что уже противодействует "Шахедам" на Starlink

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что, вероятно, меры по несанкционированному использованию Россией Starlink уже имеют результат.
Главные тезисы
- 15 января впервые было зафиксировано факт управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink.
- Маск решил вмешаться в ситуацию после просьбы Федорова.
Маск выполняет обещание, которое дал Украине
Что важно понимать, еще 25 января эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БпЛА "Шахед".
Поскольку "Флэш" недавно стал советником министра обороны Украины Михаила Федорова, последний прислушался к его предупреждению.
На этом фоне Федоров обратился к Илону Маску и попросил его о помощи.
Американский миллиардер сразу отозвался и пообещал, что попытается решить эту проблему.
