Маск заявил, что уже противодействует "Шахедам" на Starlink

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что, вероятно, меры по несанкционированному использованию Россией Starlink уже имеют результат.

Маск выполняет обещание, которое дал Украине

Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать еще что-нибудь. Илон Маск Американский миллиардер

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Что важно понимать, еще 25 января эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БпЛА "Шахед".

Вчера (24 января — ред.) утром противник нанес удар "Шахедами" по вертолётам в районе Кропивницкого. На изображении видим автозахват цели и ручную наводку по изображению. Но поблизости не было никаких БПЛА для создания Mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение Шахедов на Старлинке. Поделиться

Поскольку "Флэш" недавно стал советником министра обороны Украины Михаила Федорова, последний прислушался к его предупреждению.

На этом фоне Федоров обратился к Илону Маску и попросил его о помощи.