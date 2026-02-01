Маск заявил, что уже противодействует "Шахедам" на Starlink


Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что, вероятно, меры по несанкционированному использованию Россией Starlink уже имеют результат.

Главные тезисы

  • 15 января впервые было зафиксировано факт управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink.
  • Маск решил вмешаться в ситуацию после просьбы Федорова.

Маск выполняет обещание, которое дал Украине

Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать еще что-нибудь.

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер

Что важно понимать, еще 25 января эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БпЛА "Шахед".

Вчера (24 января — ред.) утром противник нанес удар "Шахедами" по вертолётам в районе Кропивницкого. На изображении видим автозахват цели и ручную наводку по изображению. Но поблизости не было никаких БПЛА для создания Mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение Шахедов на Старлинке.

Поскольку "Флэш" недавно стал советником министра обороны Украины Михаила Федорова, последний прислушался к его предупреждению.

На этом фоне Федоров обратился к Илону Маску и попросил его о помощи.

Американский миллиардер сразу отозвался и пообещал, что попытается решить эту проблему.

