Союзники України розробили таємний план на випадок повторного вторгнення РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Союзники України розробили таємний план на випадок повторного вторгнення РФ

Зеленський і Стармер
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times від своїх інсайдерів дізналося, що команда українського лідера Володимира Зеленського та західні лідери наразі обговорюють конкретний план дій, який буде використаний, якщо Росія спробує знову розпочати війну проти Україну.

Головні тези:

  • Один з етапів плану передбачає залучення сил “Коаліції охочих”.
  • Якщо це не допоможе, то в ситуацію втрутяться військові США.

Київ та його союзники готуються до різних сценаріїв розвитку подій

За словами анонімних джерел, вказаний багаторівневий план багато разів обговорювали у грудні та січні посадовці ЄС, США та України.

Цей документ передбачає поетапну відповідь на порушення Росією режиму тиші:

  • протягом першої доби після порушення: дипломатичне попередження, а за потреби — активне залучення Сил оборони України для відновлення перемир’я;

  • якщо бойові дії не вщухають, то повинен стартувати другий етап плану — залученням сил “Коаліції охочих” (йдеться про військових Євросоюзу, Британії, Норвегії, Ісландії та Туреччини);

  • у разі масштабнішої атаки (72 години після першого порушення): скоординована відповідь сил, підтримуваних Заходом, за участю військових США.

Варто зазначити, що вже 4 та 5 лютого в Абу-Дабі повинен відбутися новий раунд мирних перемовин за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії.

