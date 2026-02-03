Українські бійці знищили 5 російських гармат на вогневій позиції

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 2 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу та техніки ворога, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1441-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Втрати армії РФ станом на 3 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб
танків — 11 633 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.
артилерійських систем — 36 855 (+53) од.
засобів ППО — 1 292 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 738 (+153) од.
спеціальної техніки — 4 058 (+1) од.
Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню.
