Українські бійці знищили 5 російських гармат на вогневій позиції
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці знищили 5 російських гармат на вогневій позиції

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 2 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу та техніки ворога, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1441-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Втрати армії РФ станом на 3 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб

  • танків — 11 633 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.

  • артилерійських систем — 36 855 (+53) од.

  • засобів ППО — 1 292 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 738 (+153) од.

  • спеціальної техніки — 4 058 (+1) од.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака Росії на Київ — які наслідки
Віталій Кличко
Наслідки нової атаки Росії на Київ - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили літню жінку на Харківщині
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атаки Росії на Харків та область - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 38 російських ракет і 412 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?