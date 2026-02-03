Украинские бойцы уничтожили 5 российских пушек на огневой позиции
Украинские бойцы уничтожили 5 российских пушек на огневой позиции

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля 2026 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, 2 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага, пять орудий на огневой позиции и боеприпасы армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1441-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 242 290 (+760) человек

  • танков — 11 633 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 985 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 36 855 (+53) ед.

  • средств ПВО — 1292 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 122 388 (+1 171) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76738 (+153) ед.

  • специальной техники — 4 058 (+1) ед.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросил 219 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 7737 дронов-камикадзе и осуществил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

