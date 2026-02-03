"Деньги будут". Рютте обещает Украине более 15 млрд долл

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с новым заявлением во время своего официального визита в Киев 3 февраля. Он заверил, что союзники Украины найдут все 15,5 млрд долл, которые нужны для оружия для Сил обороны.

Рютте пообещал усиление военной помощи для Украины

Журналисты поинтересовались у генсека НАТО, действительно ли союзники Киева смогут собрать 15,5 млрд на финансирование программы PURL, о чем раньше просила Украина.

Как считает Рютте, эту задачу вполне реально реализовать, несмотря на то, что речь идет о колоссальной сумме.

Я абсолютно убежден, что деньги будут, ведь мы все знаем, насколько критическое значение они имеют. Марк Рютте Генсек НАТО

Он не скрывает, что союзники Киева часто сталкиваются с проблемой неравномерности финансирования.

Рютте обратил внимание на то, что сейчас две трети союзников являются участниками программы PURL, но распределение финансового бремени до сих пор остается темой для дискуссий.

Генсек НАТО не скрывает парадоксальность этой ситуации, ведь часть стран помогают Украине собственными средствами, а часть нет.