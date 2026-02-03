"Деньги будут". Рютте обещает Украине более 15 млрд долл
Категория
Политика
Дата публикации

"Деньги будут". Рютте обещает Украине более 15 млрд долл

Рютте пообещал усиление военной помощи для Украины
Read in English
Читати українською

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с новым заявлением во время своего официального визита в Киев 3 февраля. Он заверил, что союзники Украины найдут все 15,5 млрд долл, которые нужны для оружия для Сил обороны.

Главные тезисы

  • Рютте признает неравномерность финансирования программы PURL.
  • По его словам, эту проблему пытаются решить.

Рютте пообещал усиление военной помощи для Украины

Журналисты поинтересовались у генсека НАТО, действительно ли союзники Киева смогут собрать 15,5 млрд на финансирование программы PURL, о чем раньше просила Украина.

Как считает Рютте, эту задачу вполне реально реализовать, несмотря на то, что речь идет о колоссальной сумме.

Я абсолютно убежден, что деньги будут, ведь мы все знаем, насколько критическое значение они имеют.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он не скрывает, что союзники Киева часто сталкиваются с проблемой неравномерности финансирования.

Рютте обратил внимание на то, что сейчас две трети союзников являются участниками программы PURL, но распределение финансового бремени до сих пор остается темой для дискуссий.

Генсек НАТО не скрывает парадоксальность этой ситуации, ведь часть стран помогают Украине собственными средствами, а часть нет.

Сейчас есть отдельные государства, которые делают многое, многие делают что-то, а меньшая часть — не делает ничего. Но действительно нам нужно лучшее распределение финансирования, и мы над этим работаем, — добавил Рютте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании
Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объяснил, как Путин обманул Трампа
Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл подлый план Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В январе Россия побила сразу два жутких "рекорда" войны
Минобороны США
КАБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?