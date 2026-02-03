Зеленский объяснил, как Путин обманул Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин снова обманул президента США, когда пообещал ему сделать паузу в атаках на Украину.

Зеленский раскрыл подлый план Путина

3 февраля глава государства традиционно созвал энергетический селектор, чтобы оценить последствия последней российской атаки в разных регионах Украины.

Зеленский обращает внимание на то, что это был целенаправленный удар против энергетики, во время которого враг использовал рекордное количество баллистики.

Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже (-4 по Фаренгейту и ниже). Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что россияне попали в объекты энергетики в нескольких областях.

Зафиксированы серьезные повреждения на Харьковщине, Днепровщине, Киеве и Киевщине, Винницкой и Одесской областях, Запорожье.

Что важно понимать, именно Дональд Трамп во время телефонного разговора просил российского диктатора Путина сделать пауза в атаках на Украину, пока продолжаются сильные морозы.

Глава Кремля соврал, что готов временно остановить террор.