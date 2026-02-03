Зеленский объяснил, как Путин обманул Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин снова обманул президента США, когда пообещал ему сделать паузу в атаках на Украину.
Главные тезисы
- 2-3 февраля Россия применила рекордное количество баллистики для атаки на Украину.
- Последние события свидетельствуют о том, что Путин не намерен завершать войну.
Зеленский раскрыл подлый план Путина
3 февраля глава государства традиционно созвал энергетический селектор, чтобы оценить последствия последней российской атаки в разных регионах Украины.
Зеленский обращает внимание на то, что это был целенаправленный удар против энергетики, во время которого враг использовал рекордное количество баллистики.
Украинский лидер официально подтвердил, что россияне попали в объекты энергетики в нескольких областях.
Зафиксированы серьезные повреждения на Харьковщине, Днепровщине, Киеве и Киевщине, Винницкой и Одесской областях, Запорожье.
Что важно понимать, именно Дональд Трамп во время телефонного разговора просил российского диктатора Путина сделать пауза в атаках на Украину, пока продолжаются сильные морозы.
Глава Кремля соврал, что готов временно остановить террор.
