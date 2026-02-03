Зеленский объяснил, как Путин обманул Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский объяснил, как Путин обманул Трампа

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл подлый план Путина
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин снова обманул президента США, когда пообещал ему сделать паузу в атаках на Украину.

Главные тезисы

  • 2-3 февраля Россия применила рекордное количество баллистики для атаки на Украину.
  • Последние события свидетельствуют о том, что Путин не намерен завершать войну.

Зеленский раскрыл подлый план Путина

3 февраля глава государства традиционно созвал энергетический селектор, чтобы оценить последствия последней российской атаки в разных регионах Украины.

Зеленский обращает внимание на то, что это был целенаправленный удар против энергетики, во время которого враг использовал рекордное количество баллистики.

Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже (-4 по Фаренгейту и ниже).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что россияне попали в объекты энергетики в нескольких областях.

Зафиксированы серьезные повреждения на Харьковщине, Днепровщине, Киеве и Киевщине, Винницкой и Одесской областях, Запорожье.

Что важно понимать, именно Дональд Трамп во время телефонного разговора просил российского диктатора Путина сделать пауза в атаках на Украину, пока продолжаются сильные морозы.

Глава Кремля соврал, что готов временно остановить террор.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Соловьев требует атаковать ядерным оружием спутники Маска
Соловьев паникует из-за решения Маска
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Игнат назвал главную особенность новой массированной атаки РФ
Юрий Игнат
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании
Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?