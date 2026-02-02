Соловьев требует атаковать ядерным оружием спутники Маска

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев публично призвал власти РФ нанести удар ядерным оружием по спутникам Илона Маска в космосе.

Соловьев паникует из-за решения Маска

Приспешник Путин решил прибегнуть к публичным угрозам в сторону американского миллиардера после того, как компания SpaceX Илона Маска начала противодействовать применению Россией "Шахедов" на Starlink.

Я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законной целью... Один взрыв ядерного оружия в космосе, насколько я понимаю, решает эту проблему, – неожиданно для всех заявил Соловьев. Поделиться

Что интересно, российский пропагандист сразу признал, что из-за такого ядерного удара Россия потеряет и собственные спутники.

Однако, по мнению военного преступника, это не должно останавливать страну-агрессорку.

Мы все равно сильно отстаем от США, - добавил приспешник Путина. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, министр обороны Украины Михаил Федоров призвал компанию SpaceX приобщиться к борьбе с российскими дронами на Starlink.

На эту просьбу сразу отреагировал сам Илон Маск и пообещал быстро все решить.