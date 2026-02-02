Соловьев требует атаковать ядерным оружием спутники Маска

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев публично призвал власти РФ нанести удар ядерным оружием по спутникам Илона Маска в космосе.
Главные тезисы
- Соловьев не понимает, почему Маск резко перешел на сторону Украины.
- Как известно, миллиардер недавно шокировал мир серией пророссийских заявлений.
Соловьев паникует из-за решения Маска
Приспешник Путин решил прибегнуть к публичным угрозам в сторону американского миллиардера после того, как компания SpaceX Илона Маска начала противодействовать применению Россией "Шахедов" на Starlink.
Что интересно, российский пропагандист сразу признал, что из-за такого ядерного удара Россия потеряет и собственные спутники.
Однако, по мнению военного преступника, это не должно останавливать страну-агрессорку.
Как уже упоминалось ранее, министр обороны Украины Михаил Федоров призвал компанию SpaceX приобщиться к борьбе с российскими дронами на Starlink.
На эту просьбу сразу отреагировал сам Илон Маск и пообещал быстро все решить.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-