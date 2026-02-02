Соловйов вимагає атакувати ядерною зброєю супутники Маска

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов публічно закликав владу РФ завдати удару ядерною зброєю по супутниках Ілона Маска в космосі.

Соловйов лютує через зраду Маска

Поплічник Путін вирішив вдатися до публічних погроз у бік американського мільярдера після того, як компанія SpaceX Ілона Маска почала протидіяти застосуванню Росією "Шахедів" на Starlink.

Я не розумію, чому, наприклад, супутники Ілона Маска не є для нас законною ціллю... Один вибух ядерної зброї в космосі, наскільки я розумію, вирішує цю проблему, — неочікувано для всіх заявив Соловйов.

Що цікаво, російський пропагандист одразу визнив, що через такий ядерний удар Росія втратить і власні супутники.

Однак, на переконання воєнного злочинця, це не повинно зупиняти країну-агресорку.

Ми все одно сильно відстаємо від США, — додав поплічник Путіна.

Як уже згадувалося раніше міністр оборони України Михайло Федоров закликав компанію SpaceX долучитися до боротьби з російськими дронами на Starlink.

На це прохання одразу відреагував сам Ілон Маск та пообіцяв швидко все владнати.