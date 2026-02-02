Соловйов вимагає атакувати ядерною зброєю супутники Маска
Категорія
Політика
Дата публікації

Соловйов вимагає атакувати ядерною зброєю супутники Маска

Соловйов лютує через зраду Маска
Read in English

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов публічно закликав владу РФ завдати удару ядерною зброєю по супутниках Ілона Маска в космосі.

Головні тези:

  • Соловйов не розуміє, чому Маск різко перейшов на бік України.
  • Як відомо, мільярдер не так давно шокував світ серією проросійських заяв.

Соловйов лютує через зраду Маска

Поплічник Путін вирішив вдатися до публічних погроз у бік американського мільярдера після того, як компанія SpaceX Ілона Маска почала протидіяти застосуванню Росією "Шахедів" на Starlink.

Я не розумію, чому, наприклад, супутники Ілона Маска не є для нас законною ціллю... Один вибух ядерної зброї в космосі, наскільки я розумію, вирішує цю проблему, — неочікувано для всіх заявив Соловйов.

Що цікаво, російський пропагандист одразу визнив, що через такий ядерний удар Росія втратить і власні супутники.

Однак, на переконання воєнного злочинця, це не повинно зупиняти країну-агресорку.

Ми все одно сильно відстаємо від США, — додав поплічник Путіна.

Як уже згадувалося раніше міністр оборони України Михайло Федоров закликав компанію SpaceX долучитися до боротьби з російськими дронами на Starlink.

На це прохання одразу відреагував сам Ілон Маск та пообіцяв швидко все владнати.

Схоже, кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте знати, якщо потрібно зробити ще щось. — написав мільярдер згодом.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск вирішив публічно помститися Євросоюзу
Маск оголосив “війну” ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал через Starlink — Маск накинувся з образами на Сікорського
Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink
Маск виконує обіцянку, яку дав Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?