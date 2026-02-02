Соловйов вимагає атакувати ядерною зброєю супутники Маска

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов публічно закликав владу РФ завдати удару ядерною зброєю по супутниках Ілона Маска в космосі.
Головні тези:
- Соловйов не розуміє, чому Маск різко перейшов на бік України.
- Як відомо, мільярдер не так давно шокував світ серією проросійських заяв.
Соловйов лютує через зраду Маска
Поплічник Путін вирішив вдатися до публічних погроз у бік американського мільярдера після того, як компанія SpaceX Ілона Маска почала протидіяти застосуванню Росією "Шахедів" на Starlink.
Що цікаво, російський пропагандист одразу визнив, що через такий ядерний удар Росія втратить і власні супутники.
Однак, на переконання воєнного злочинця, це не повинно зупиняти країну-агресорку.
Як уже згадувалося раніше міністр оборони України Михайло Федоров закликав компанію SpaceX долучитися до боротьби з російськими дронами на Starlink.
На це прохання одразу відреагував сам Ілон Маск та пообіцяв швидко все владнати.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-