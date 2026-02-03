Зеленський пояснив, як Путін обдурив Трампа

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Володимир Путін знову обхитрив президента США, коли пообіцяв йому зробити паузу в атаках на Україну.
Головні тези:
- 2-3 лютого Росія застосувала рекордну кількість балістики для атаки на Україну.
- Останні події свідчать про те, що Путін не збирається завершувати війну.
Зеленський розкрив підлий план Путіна
3 лютого глава держави традиційно скликав енергетичний селектор, щоб оцінити наслідки останньої російської атаки у різних регіонах України.
Зеленський звертає увагу на те, що це був цілеспрямований удар проти енергетики, під час якого ворог використав рекордну кількість балістики.
Український лідер офіційно підтвердив, що росіяни влучили в об’єкти енергетики в кількох областях.
Зафіксовані серйозні пошкодження на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі.
Що важливо розуміти, саме Дональд Трамп під час телефонної розмови просив російського диктатора Путіна зробити пауза в атаках на Україну, поки тривають сильні морози.
Глава Кремля збрехав, що готовий тимчасово зупинити терор.
