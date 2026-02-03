Зеленський пояснив, як Путін обдурив Трампа
Український лідер Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Володимир Путін знову обхитрив президента США, коли пообіцяв йому зробити паузу в атаках на Україну.

Головні тези:

  • 2-3 лютого Росія застосувала рекордну кількість балістики для атаки на Україну.
  • Останні події свідчать про те, що Путін не збирається завершувати війну.

3 лютого глава держави традиційно скликав енергетичний селектор, щоб оцінити наслідки останньої російської атаки у різних регіонах України.

Зеленський звертає увагу на те, що це був цілеспрямований удар проти енергетики, під час якого ворог використав рекордну кількість балістики.

Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче).

Український лідер офіційно підтвердив, що росіяни влучили в об’єкти енергетики в кількох областях.

Зафіксовані серйозні пошкодження на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі.

Що важливо розуміти, саме Дональд Трамп під час телефонної розмови просив російського диктатора Путіна зробити пауза в атаках на Україну, поки тривають сильні морози.

Глава Кремля збрехав, що готовий тимчасово зупинити терор.

