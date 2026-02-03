Ігнат назвав головну особливість нової масованої атаки РФ
Ігнат назвав головну особливість нової масованої атаки РФ

Ігнат
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час масштабної атаки Росії на Україну 2-3 лютого ворог використав дуже велику кількість балістичних ракет, тому відбити цей удар було надто складно.

Головні тези:

  • Чимало ракет не балістичні, однак летять за балістичною траєкторією.
  • Саме тому Україна повинна нарощувати системи, які здатні перехоплювати такі цілі.

Росія використовує дедалі більше балістики

Що важливо розуміти, в одному російському ударі 2-3 лютого було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Ба більше, ворог застосував 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких — «шахеди». Чималу частину цілей вдалося знешкодити, але не всі.

Великий масований удар — 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже-дуже багато балістики цього разу, тобто ракет, які летять по балістичній траєкторії. Саме тому з-понад 70 ракет збито/перехоплено лише 38. Це великий показник з урахуванням балістики

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Згідно з останніми даними, сили ППО змогли успішно знешкодити 20 з 28 крилатех ракет.

Інформація щодо ще 6 ворожих ракет досі з’ясовується. Існує висока ймовірність того, що вони просто не долетіли.

За словами Ігната, якщо раніше Росія часто використовувала крилаті ракети, то тепер на Україну переважно летять Х-22, Х-32, "Циркони" та навіть "Онікси".

