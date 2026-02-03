Ціни на ракети до Patriot різко зросли

Експерти Defense Express уважно проаналізували новий контракт США та Саудівської Аравії щодо постачання останній ракет MSE до Patriot PAC-3. Вони провели розрахунки та дійшли висновку, що тепер одна така ракета може коштувати близько 12 млн доларів, що значно більше, ніж це було раніше.

США підняли ціни на свої ракети

Ріст цін на ракети MSE до Patriot PAC-3 є вкрай болючим питанням для України, адже саме завдяки ним вона має можливість збивати російські "Іскандери" та "Кинджали".

За словами аналітиків, у межах майбутнього контракту Саудівська Аравія розраховує купити до 730 протиракет MSE на загальну граничну вартість до 9 мільярдів доларів.

Так, виходить по 12,3 мільйона доларів за кожну ракету навіть з обмовкою, що фінальна вартість у твердому контракті може, але не обов'язково, бути меншою. І це надзвичайно багато, особливо якщо подивитись на закупівлі для американської армії. Так, для них одна MSE за контрактом від вересня 2025 року коштувала близько 4,97 мільйона доларів, тобто різниця у два з половиною рази. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що до контракту із Саудівською Аравією, крім самих протиракет, входять ще й великий пакет різних послуг, запчастин тощо.