Ціни на ракети до Patriot різко зросли
Категорія
Світ
Дата публікації

США підняли ціни на свої ракети
Read in English
Джерело:  Defense Express

Експерти Defense Express уважно проаналізували новий контракт США та Саудівської Аравії щодо постачання останній ракет MSE до Patriot PAC-3. Вони провели розрахунки та дійшли висновку, що тепер одна така ракета може коштувати близько 12 млн доларів, що значно більше, ніж це було раніше.

Головні тези:

  • Саудівськп Аравія розраховує придбати у США 730 протиракет MSE на суму до 9 мільярдів доларів.
  • Ці суми в контракті вказують на те, що ціна однієї ракети може бути вдвічі вищою, ніж раніше.

Ріст цін на ракети MSE до Patriot PAC-3 є вкрай болючим питанням для України, адже саме завдяки ним вона має можливість збивати російські "Іскандери" та "Кинджали".

За словами аналітиків, у межах майбутнього контракту Саудівська Аравія розраховує купити до 730 протиракет MSE на загальну граничну вартість до 9 мільярдів доларів.

Так, виходить по 12,3 мільйона доларів за кожну ракету навіть з обмовкою, що фінальна вартість у твердому контракті може, але не обов'язково, бути меншою. І це надзвичайно багато, особливо якщо подивитись на закупівлі для американської армії. Так, для них одна MSE за контрактом від вересня 2025 року коштувала близько 4,97 мільйона доларів, тобто різниця у два з половиною рази.

Не можна ігнорувати той факт, що до контракту із Саудівською Аравією, крім самих протиракет, входять ще й великий пакет різних послуг, запчастин тощо.

Саме тому експерти припустили, що вартість самих по собі ракет у цьому контракті, ймовірно, становить меншу частину суми, та різке зростання цін на них все одно важко не помітити.

