Ціни на ракети до Patriot різко зросли

Експерти Defense Express уважно проаналізували новий контракт США та Саудівської Аравії щодо постачання останній ракет MSE до Patriot PAC-3. Вони провели розрахунки та дійшли висновку, що тепер одна така ракета може коштувати близько 12 млн доларів, що значно більше, ніж це було раніше.
Головні тези:
- Саудівськп Аравія розраховує придбати у США 730 протиракет MSE на суму до 9 мільярдів доларів.
- Ці суми в контракті вказують на те, що ціна однієї ракети може бути вдвічі вищою, ніж раніше.
США підняли ціни на свої ракети
Ріст цін на ракети MSE до Patriot PAC-3 є вкрай болючим питанням для України, адже саме завдяки ним вона має можливість збивати російські "Іскандери" та "Кинджали".
За словами аналітиків, у межах майбутнього контракту Саудівська Аравія розраховує купити до 730 протиракет MSE на загальну граничну вартість до 9 мільярдів доларів.
Не можна ігнорувати той факт, що до контракту із Саудівською Аравією, крім самих протиракет, входять ще й великий пакет різних послуг, запчастин тощо.
Саме тому експерти припустили, що вартість самих по собі ракет у цьому контракті, ймовірно, становить меншу частину суми, та різке зростання цін на них все одно важко не помітити.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-