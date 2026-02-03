Трамп обіцяє "хороші новини" щодо України та РФ

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже незабаром можна розраховувати на “хороші новини” у питанні завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп розповів про свою нещодавню розмову з Путін.
- Він нібито намагався вмовити диктатора зупинити атаки на Україну.
Трамп вважає, що мирні переговори скоро дадуть результат
На переконання очільника Білого дому, хід мирних перемовин "йде добре".
Трамп вкотре почав стверджувати, що разом зі своєю командою зупинив вісім воєн.
На цьому тлі американський лідер вирішив розповісти про свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як виявилося, Трамп просив свого візаві зупинити атаки на українські міста протягом тижня.
Очільник Білого дому нібито намагався пояснити Путіна, що Україна потерпає від холодної зими, тому йому потрібно поставити терор на паузу.
