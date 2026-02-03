Трамп обещает "хорошие новости" касательно Украины и РФ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в скором времени можно рассчитывать на "хорошие новости" в вопросе завершения захватнической войны России против Украины уже .

Трамп считает, что мирные переговоры скоро дадут результат

По мнению главы Белого дома, ход мирных переговоров "идет хорошо".

Трамп в очередной раз начал утверждать, что вместе со своей командой остановил восемь войн.

Думаю, мы хорошо справляемся с Украиной и Россией. Впервые я говорю, что знаете, я думаю, что, возможно, у нас будут хорошие новости. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер решил рассказать о своем телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как оказалось, Трамп просил своего визави остановить атаки на украинские города в течение недели.

Глава Белого дома якобы пытался объяснить Путину, что Украина страдает от холодной зимы, поэтому ему нужно поставить террор на паузу.