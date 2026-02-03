Генсек НАТО Рютте неожиданно прибыл в Киев — видео

3 февраля стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в столицу Украины – его встретил президент Владимир Зеленский. Следует отметить, что этот визит ранее не был анонсирован.
Главные тезисы
- Цель визита генерального секретаря НАТО в Киев пока не раскрывается.
- Однако недавно он призвал мир вспомнить об Украине и усилить ее поддержку.
Марк Рютте уже в Киеве — первые подробности
О визите генерального секретаря НАТО сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он обнародовал видео, где вместе с Марком Рютте посещает Народный мемориал национальной памяти на Майдане Незалежности в Киеве.
Зеленский и Рютте выразили благодарность за подвиг и защиту страны.
Президент напомнил, что важная обязанность для всех украинцев — всегда лелеять память о наших павших героях.
Конкретная цель визита Марка Рютте в Киев пока не раскрывается.
К слову, недавно генсек НАТО публично жаловался, что союзники Киева на время забыли об Украине из-за переполоха вокруг Гренландии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-