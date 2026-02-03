Генсек НАТО Рютте неожиданно прибыл в Киев — видео

3 февраля стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в столицу Украины – его встретил президент Владимир Зеленский. Следует отметить, что этот визит ранее не был анонсирован.

Марк Рютте уже в Киеве — первые подробности

О визите генерального секретаря НАТО сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он обнародовал видео, где вместе с Марком Рютте посещает Народный мемориал национальной памяти на Майдане Незалежности в Киеве.

Мемориал памяти о наших героях, воинах, наших людях, которые защищали Украину от врага, боролись и отдали самое ценное в этой войне. Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная слава нашим воинам. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский и Рютте выразили благодарность за подвиг и защиту страны.

Президент напомнил, что важная обязанность для всех украинцев — всегда лелеять память о наших павших героях.

Конкретная цель визита Марка Рютте в Киев пока не раскрывается.