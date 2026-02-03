Генсек НАТО Рютте неожиданно прибыл в Киев — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек НАТО Рютте неожиданно прибыл в Киев — видео

Владимир Зеленский
Марк Рютте уже в Киеве — первые подробности
Read in English
Читати українською

3 февраля стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в столицу Украины – его встретил президент Владимир Зеленский. Следует отметить, что этот визит ранее не был анонсирован.

Главные тезисы

  • Цель визита генерального секретаря НАТО в Киев пока не раскрывается.
  • Однако недавно он призвал мир вспомнить об Украине и усилить ее поддержку.

Марк Рютте уже в Киеве — первые подробности

О визите генерального секретаря НАТО сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он обнародовал видео, где вместе с Марком Рютте посещает Народный мемориал национальной памяти на Майдане Незалежности в Киеве.

Мемориал памяти о наших героях, воинах, наших людях, которые защищали Украину от врага, боролись и отдали самое ценное в этой войне. Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная слава нашим воинам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский и Рютте выразили благодарность за подвиг и защиту страны.

Президент напомнил, что важная обязанность для всех украинцев — всегда лелеять память о наших павших героях.

Конкретная цель визита Марка Рютте в Киев пока не раскрывается.

К слову, недавно генсек НАТО публично жаловался, что союзники Киева на время забыли об Украине из-за переполоха вокруг Гренландии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 38 российских ракет и 412 дронов
Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 2-3 февраля - как отработала ПВО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ
Зеленский и Стармер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила учебный центр FPV и станцию РЭБ армии РФ
Генштаб ВСУ
Украинские воины "охотились" на новые вражеские цели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?