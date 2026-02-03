Генсек НАТО Рютте неочікувано прибув до Києва — відео

3 лютого стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до столиці України — його зустрів президент Володимир Зеленський. Варто зазначити, що цей візит раніше не був анонсований.

Марк Рютте уже в Києві — перші подробиці

Про візит генерального секретаря НАТО повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Він оприлюднив відео, на якому разом з Марком Рютте відвідує Народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності у Києві.

Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський та Рютте разом висловили вдячність за подвиг і захист країни.

Президент нагадав, що важливий обов’язок для усіх українців — завжди плекати пам’ять про наших полеглих героїв.

Конкретна ціль візиту Марка Рютте до Києва поки не розкривається.