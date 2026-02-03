Генсек НАТО Рютте неочікувано прибув до Києва — відео
Генсек НАТО Рютте неочікувано прибув до Києва — відео

Володимир Зеленський
Рютте
3 лютого стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до столиці України — його зустрів президент Володимир Зеленський. Варто зазначити, що цей візит раніше не був анонсований.

Головні тези:

  • Мета візиту генерального секретаря НАТО до Києва наразі не розкривається.
  • Однак нещодавно він закликав світ згадати про Україну та посилити її підтримку.

Марк Рютте уже в Києві — перші подробиці

Про візит генерального секретаря НАТО повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Він оприлюднив відео, на якому разом з Марком Рютте відвідує Народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності у Києві.

Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський та Рютте разом висловили вдячність за подвиг і захист країни.

Президент нагадав, що важливий обов’язок для усіх українців — завжди плекати пам’ять про наших полеглих героїв.

Конкретна ціль візиту Марка Рютте до Києва поки не розкривається.

До слова, нещодавно генсек НАТО публічно скаржився, що союзники Києва на деякий час забули про Україну через переполох навколо Гренландії.

Українські воїні “вполювали” нові ворожі цілі

