Україна уразила навчальний центр FPV і станцію РЕБ армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 3 лютого Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих цілей російських загарбників як на тимчасово окупованих українських територіях (ТОТ), так і в російських регіонах.

Українські воїні “вполювали” нові ворожі цілі

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на ТОТ Запоріжжя, в районі н.п. Комиш-Зоря, під потужний удар українських воїнів потрапив навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів армії РФ.

На цій же ділянці фронту, в районі Хліборобного, успішно атаковано зосередження живої сили російських окупантів.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф. Поширити

Генштаб ЗСУ також підтвердив, що на ТОТ Донеччини, в районі н.п. Баранівка, вдалося поцілити у ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф. Поширити

Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що наслідки влучних атак українських військ наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.