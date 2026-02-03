Україна уразила навчальний центр FPV і станцію РЕБ армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила навчальний центр FPV і станцію РЕБ армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїні "вполювали" нові ворожі цілі

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 3 лютого Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих цілей російських загарбників як на тимчасово окупованих українських територіях (ТОТ), так і в російських регіонах.

Головні тези:

  • Українські воїни змогли уразити зосередженню живої сили армії РФ.
  • Також під удар потрапила важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок".

Українські воїні “вполювали” нові ворожі цілі

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на ТОТ Запоріжжя, в районі н.п. Комиш-Зоря, під потужний удар українських воїнів потрапив навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів армії РФ.

На цій же ділянці фронту, в районі Хліборобного, успішно атаковано зосередження живої сили російських окупантів.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф.

Генштаб ЗСУ також підтвердив, що на ТОТ Донеччини, в районі н.п. Баранівка, вдалося поцілити у ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф.

Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що наслідки влучних атак українських військ наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

