Україна уразила навчальний центр FPV і станцію РЕБ армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 3 лютого Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих цілей російських загарбників як на тимчасово окупованих українських територіях (ТОТ), так і в російських регіонах.
Головні тези:
- Українські воїни змогли уразити зосередженню живої сили армії РФ.
- Також під удар потрапила важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок".
Українські воїні “вполювали” нові ворожі цілі
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на ТОТ Запоріжжя, в районі н.п. Комиш-Зоря, під потужний удар українських воїнів потрапив навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів армії РФ.
На цій же ділянці фронту, в районі Хліборобного, успішно атаковано зосередження живої сили російських окупантів.
Генштаб ЗСУ також підтвердив, що на ТОТ Донеччини, в районі н.п. Баранівка, вдалося поцілити у ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що наслідки влучних атак українських військ наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.
