Украина поразила учебный центр FPV и станцию РЭБ армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 3 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных целей российских захватчиков как на временно оккупированных украинских территориях (ВОТ), так и в российских регионах.
Главные тезисы
Украинские воины смогли поразить сосредоточение живой силы армии РФ.
Также под удар попала тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепок".
Украинские воины "охотились" на новые вражеские цели
Как сообщает Генштаб ВСУ, на ВОТ Запорожья, в районе н.п. Камыш-Заря, под мощный удар украинских воинов попал учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов армии РФ.
На этом же участке фронта, в районе Земледельческого, успешно атаковано сосредоточение живой силы российских оккупантов.
Генштаб ВСУ также подтвердил, что на ВОТ Донетчины, в районе н.п. Барановка удалось попасть во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что все последствия точных атак украинских войск сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.
