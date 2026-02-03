Украина поразила учебный центр FPV и станцию РЭБ армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила учебный центр FPV и станцию РЭБ армии РФ

Генштаб ВСУ
Украинские воины "охотились" на новые вражеские цели
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 3 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных целей российских захватчиков как на временно оккупированных украинских территориях (ВОТ), так и в российских регионах.

Главные тезисы

Украинские воины смогли поразить сосредоточение живой силы армии РФ.
Также под удар попала тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепок".

Украинские воины "охотились" на новые вражеские цели

Как сообщает Генштаб ВСУ, на ВОТ Запорожья, в районе н.п. Камыш-Заря, под мощный удар украинских воинов попал учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов армии РФ.

На этом же участке фронта, в районе Земледельческого, успешно атаковано сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области России.

Генштаб ВСУ также подтвердил, что на ВОТ Донетчины, в районе н.п. Барановка удалось попасть во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

По результатам предварительных мер подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области России.

Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что все последствия точных атак украинских войск сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Киев — какие последствия
Виталий Кличко
Последствия новой атаки России на Киев – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы уничтожили 5 российских пушек на огневой позиции
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля 2026 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ
Зеленский и Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?