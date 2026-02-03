Украина поразила учебный центр FPV и станцию РЭБ армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 3 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных целей российских захватчиков как на временно оккупированных украинских территориях (ВОТ), так и в российских регионах.

Украинские воины смогли поразить сосредоточение живой силы армии РФ. Также под удар попала тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепок".

Украинские воины "охотились" на новые вражеские цели

Как сообщает Генштаб ВСУ, на ВОТ Запорожья, в районе н.п. Камыш-Заря, под мощный удар украинских воинов попал учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов армии РФ.

На этом же участке фронта, в районе Земледельческого, успешно атаковано сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области России. Поделиться

Генштаб ВСУ также подтвердил, что на ВОТ Донетчины, в районе н.п. Барановка удалось попасть во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

По результатам предварительных мер подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области России. Поделиться

Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что все последствия точных атак украинских войск сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.