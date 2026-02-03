Цены на ракеты Patriot резко выросли

Эксперты Defense Express внимательно проанализировали новый контракт США и Саудовской Аравии по поставке последней ракет MSE к Patriot PAC-3. Они провели расчеты и пришли к выводу, что теперь одна такая ракета может стоить около 12 млн. долларов, что значительно больше, чем это было раньше.
Главные тезисы
- Саудовская Аравия рассчитывает приобрести у США 730 противоракет MSE на сумму до 9 миллиардов долларов.
- Эти суммы в контракте указывают на то, что цена одной ракеты может быть вдвое выше, чем раньше.
США подняли цены на свои ракеты
Рост цен на ракеты MSE в Patriot PAC-3 является крайне болезненным вопросом для Украины, ведь именно благодаря им она имеет возможность сбивать российские "Искандеры" и "Кинжалы".
По словам аналитиков, в рамках предстоящего контракта Саудовская Аравия рассчитывает купить до 730 противоракет MSE на общую предельную стоимость до 9 миллиардов долларов.
Нельзя игнорировать тот факт, что в контракт с Саудовской Аравией, кроме самих противоракет, входят еще и большой пакет различных услуг, запчастей и т.д.
Именно поэтому эксперты предположили, что стоимость самих ракет в этом контракте, вероятно, составляет меньшую часть суммы, но резкий рост цен на них все равно трудно не заметить.
