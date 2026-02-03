Цены на ракеты Patriot резко выросли

Эксперты Defense Express внимательно проанализировали новый контракт США и Саудовской Аравии по поставке последней ракет MSE к Patriot PAC-3. Они провели расчеты и пришли к выводу, что теперь одна такая ракета может стоить около 12 млн. долларов, что значительно больше, чем это было раньше.

США подняли цены на свои ракеты

Рост цен на ракеты MSE в Patriot PAC-3 является крайне болезненным вопросом для Украины, ведь именно благодаря им она имеет возможность сбивать российские "Искандеры" и "Кинжалы".

По словам аналитиков, в рамках предстоящего контракта Саудовская Аравия рассчитывает купить до 730 противоракет MSE на общую предельную стоимость до 9 миллиардов долларов.

Так, получается по 12,3 миллиона долларов за каждую ракету даже с оговоркой, что финальная стоимость в жестком контракте может, но не обязательно, быть меньше. И это очень много, особенно если посмотреть на закупки для американской армии. Так, для них одна MSE по контракту с сентября 2025 года стоила около 4,97 миллиона долларов, то есть разница в два с половиной раза. Поделиться

Нельзя игнорировать тот факт, что в контракт с Саудовской Аравией, кроме самих противоракет, входят еще и большой пакет различных услуг, запчастей и т.д.