Цены на ракеты Patriot резко выросли
Категория
Мир
Дата публикации

США подняли цены на свои ракеты
Источник:  Defense Express

Эксперты Defense Express внимательно проанализировали новый контракт США и Саудовской Аравии по поставке последней ракет MSE к Patriot PAC-3. Они провели расчеты и пришли к выводу, что теперь одна такая ракета может стоить около 12 млн. долларов, что значительно больше, чем это было раньше.

Главные тезисы

  • Саудовская Аравия рассчитывает приобрести у США 730 противоракет MSE на сумму до 9 миллиардов долларов.
  • Эти суммы в контракте указывают на то, что цена одной ракеты может быть вдвое выше, чем раньше.

Рост цен на ракеты MSE в Patriot PAC-3 является крайне болезненным вопросом для Украины, ведь именно благодаря им она имеет возможность сбивать российские "Искандеры" и "Кинжалы".

По словам аналитиков, в рамках предстоящего контракта Саудовская Аравия рассчитывает купить до 730 противоракет MSE на общую предельную стоимость до 9 миллиардов долларов.

Так, получается по 12,3 миллиона долларов за каждую ракету даже с оговоркой, что финальная стоимость в жестком контракте может, но не обязательно, быть меньше. И это очень много, особенно если посмотреть на закупки для американской армии. Так, для них одна MSE по контракту с сентября 2025 года стоила около 4,97 миллиона долларов, то есть разница в два с половиной раза.

Нельзя игнорировать тот факт, что в контракт с Саудовской Аравией, кроме самих противоракет, входят еще и большой пакет различных услуг, запчастей и т.д.

Именно поэтому эксперты предположили, что стоимость самих ракет в этом контракте, вероятно, составляет меньшую часть суммы, но резкий рост цен на них все равно трудно не заметить.

