Игнат назвал главную особенность новой массированной атаки РФ

Как сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время масштабной атаки России на Украину 2-3 февраля враг использовал очень большое количество баллистических ракет, поэтому отразить этот удар было слишком сложно.
Главные тезисы
- Многие ракеты не баллистические, однако летят по баллистической траектории.
- Именно поэтому Украина должна наращивать системы, способные перехватывать такие цели.
Россия использует все больше баллистики
Что важно понимать, в одном российском ударе 2-3 февраля было 32 баллистических ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории.
Более того, враг применил 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — «шахеды». Немалую часть целей удалось обезвредить, но не все.
Согласно последним данным, силы ПВО смогли успешно обезвредить 20 из 28 крылатых ракет.
Информация о еще 6 вражеских ракетах до сих пор выясняется. Существует высокая вероятность того, что они просто не долетели.
По словам Игната, если раньше Россия часто использовала крылатые ракеты, то теперь в Украину преимущественно летят Х-22, Х-32, "Цирконы" и даже "Ониксы".
