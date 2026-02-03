Игнат назвал главную особенность новой массированной атаки РФ
Игнат назвал главную особенность новой массированной атаки РФ

Юрий Игнат
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время масштабной атаки России на Украину 2-3 февраля враг использовал очень большое количество баллистических ракет, поэтому отразить этот удар было слишком сложно.

Главные тезисы

  • Многие ракеты не баллистические, однако летят по баллистической траектории.
  • Именно поэтому Украина должна наращивать системы, способные перехватывать такие цели.

Россия использует все больше баллистики

Что важно понимать, в одном российском ударе 2-3 февраля было 32 баллистических ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории.

Более того, враг применил 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — «шахеды». Немалую часть целей удалось обезвредить, но не все.

Большой массированный удар — 521 средство воздушного нападения противника. Очень много баллистики на этот раз, то есть ракет, летящих по баллистической траектории. Именно поэтому из более 70 ракет сбито/перехвачено только 38. Это большой показатель с учетом баллистики.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Согласно последним данным, силы ПВО смогли успешно обезвредить 20 из 28 крылатых ракет.

Информация о еще 6 вражеских ракетах до сих пор выясняется. Существует высокая вероятность того, что они просто не долетели.

По словам Игната, если раньше Россия часто использовала крылатые ракеты, то теперь в Украину преимущественно летят Х-22, Х-32, "Цирконы" и даже "Ониксы".

