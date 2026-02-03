Україна отримає нові системи ППО від Швеції та Данії

Швеція та Данія ухвалиле спільне рішення надати Україні пакет допомоги, що передбачає постачання Силам оборони засобів протиповітряної оборони на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).

Швеція та Данії суттєво посилять українську ППО

Швеція офіційно підтвердила, що готова виділити майже 200 млн євро на закупівлю систем Tridon Mk2.

Що важливо розуміти, йдеться про зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, що є вкрай ефективними для знешкодження ворожих безпілотників.

Однак на цьому його переваги не закінчується, адже він здатен збивати також крилаті ракети та навіть гелікоптери.

З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон:

Ця здатність (систем Tridon Mk2 — ред.), яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни. Поширити

За словами Йонсона, ці установки спеціально пристосовані для знешкодження російських дронів та інших повітряних загроз на коротких відстанях.

Данія готова виділити на закупівлю Tridon Mk2 понад 40 млн євро.

Що важливо розуміти, точна кількість таких систем наразі є таємницею.