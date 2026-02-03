Україна отримає нові системи ППО від Швеції та Данії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає нові системи ППО від Швеції та Данії

Швеція та Данії суттєво посилять українську ППО
Read in English
Джерело:  svt.se

Швеція та Данія ухвалиле спільне рішення надати Україні пакет допомоги, що передбачає постачання Силам оборони засобів протиповітряної оборони на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).

Головні тези:

  • Точна кількість таких систем наразі не розкривається.
  • Вони вже перебувають на етапі виробництва.

Швеція та Данії суттєво посилять українську ППО

Швеція офіційно підтвердила, що готова виділити майже 200 млн євро на закупівлю систем Tridon Mk2.

Що важливо розуміти, йдеться про зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, що є вкрай ефективними для знешкодження ворожих безпілотників.

Однак на цьому його переваги не закінчується, адже він здатен збивати також крилаті ракети та навіть гелікоптери.

З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон:

Ця здатність (систем Tridon Mk2 — ред.), яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни.

За словами Йонсона, ці установки спеціально пристосовані для знешкодження російських дронів та інших повітряних загроз на коротких відстанях.

Данія готова виділити на закупівлю Tridon Mk2 понад 40 млн євро. 

Що важливо розуміти, точна кількість таких систем наразі є таємницею.

За словами інсайдерів, вона зможе задовольнить потреби батальйону ППО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Соловйов вимагає атакувати ядерною зброєю супутники Маска
Соловйов лютує через зраду Маска
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на ракети до Patriot різко зросли
США підняли ціни на свої ракети
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ігнат назвав головну особливість нової масованої атаки РФ
Ігнат

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?