Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании

Швеция и Дания приняли совместное решение предоставить Украине пакет помощи, предусматривающий поставку Силам обороны средств противовоздушной обороны на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).
Главные тезисы
- Точное количество таких систем пока не раскрывается.
- Они уже находятся на этапе производства.
Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО
Швеция официально подтвердила, что готова выделить около 200 млн евро на закупку систем Tridon Mk2.
Что важно понимать, речь идет о зенитно-ракетных комплексах шведского производства, крайне эффективных для обезвреживания вражеских беспилотников.
Однако на этом его преимущества не заканчивается, ведь он способен сбивать также крылатые ракеты и даже вертолеты.
С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон:
По словам Йонсона, эти установки специально приспособлены для обезвреживания российских дронов и других воздушных угроз на коротких расстояниях.
Дания готова выделить на закупку Tridon Mk2 более 40 млн. евро.
Что важно понимать, точное количество таких систем пока является тайной.
По словам инсайдеров, оно сможет удовлетворить потребности батальона ПВО.
