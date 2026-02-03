Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании

Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО
Read in English
Читати українською
Источник:  svt.se

Швеция и Дания приняли совместное решение предоставить Украине пакет помощи, предусматривающий поставку Силам обороны средств противовоздушной обороны на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).

Главные тезисы

  • Точное количество таких систем пока не раскрывается.
  • Они уже находятся на этапе производства.

Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО

Швеция официально подтвердила, что готова выделить около 200 млн евро на закупку систем Tridon Mk2.

Что важно понимать, речь идет о зенитно-ракетных комплексах шведского производства, крайне эффективных для обезвреживания вражеских беспилотников.

Однако на этом его преимущества не заканчивается, ведь он способен сбивать также крылатые ракеты и даже вертолеты.

С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон:

Эта способность (систем Tridon Mk2 — ред.), необходимая Украине, учитывая, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории страны.

По словам Йонсона, эти установки специально приспособлены для обезвреживания российских дронов и других воздушных угроз на коротких расстояниях.

Дания готова выделить на закупку Tridon Mk2 более 40 млн. евро.

Что важно понимать, точное количество таких систем пока является тайной.

По словам инсайдеров, оно сможет удовлетворить потребности батальона ПВО.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Соловьев требует атаковать ядерным оружием спутники Маска
Соловьев паникует из-за решения Маска
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на ракеты Patriot резко выросли
США подняли цены на свои ракеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Игнат назвал главную особенность новой массированной атаки РФ
Юрий Игнат

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?