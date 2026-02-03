Украина получит новые системы ПВО от Швеции и Дании

Швеция и Дания приняли совместное решение предоставить Украине пакет помощи, предусматривающий поставку Силам обороны средств противовоздушной обороны на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).

Швеция и Дания существенно усилят украинскую ПВО

Швеция официально подтвердила, что готова выделить около 200 млн евро на закупку систем Tridon Mk2.

Что важно понимать, речь идет о зенитно-ракетных комплексах шведского производства, крайне эффективных для обезвреживания вражеских беспилотников.

Однако на этом его преимущества не заканчивается, ведь он способен сбивать также крылатые ракеты и даже вертолеты.

С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон:

Эта способность (систем Tridon Mk2 — ред.), необходимая Украине, учитывая, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории страны.

По словам Йонсона, эти установки специально приспособлены для обезвреживания российских дронов и других воздушных угроз на коротких расстояниях.

Дания готова выделить на закупку Tridon Mk2 более 40 млн. евро.

Что важно понимать, точное количество таких систем пока является тайной.