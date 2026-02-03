В январе Россия побила сразу два жутких "рекорда" войны

В январе 2026 года страна-агрессорка Россия существенно усилила террор против украинских воинов и гражданского населения. Согласно данным Минобороны, зафиксировано сразу два рекордных показателя по использованию врагом КАБов.
Главные тезисы
- Враг прибегает к усилению воздушного террора, поскольку не имеет успехов на земле.
- Количество наземных штурмов армии РФ незначительно снизилось.
Воздушный российский террор набирает обороты
Министерство обороны Украины официально подтвердило, что в прошлом месяце Россия применила более 5700 управляемых бомб, атакуя как Силы обороны, так и гражданское население.
На общем фоне особенно выделяется 18 января, ведь в течение суток враг успел сбросить аж 316 КАБов.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедший месяц на фронте произошло более 5 300 боевых столкновений. Это на 200 меньше, чем в первый месяц зимы.
Более того, указано, что в декабре армия РФ совершила более 113 000 обстрелов, в том числе более 2 400 — из реактивных систем залпового огня.
