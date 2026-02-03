В январе Россия побила сразу два жутких "рекорда" войны

В январе 2026 года страна-агрессорка Россия существенно усилила террор против украинских воинов и гражданского населения. Согласно данным Минобороны, зафиксировано сразу два рекордных показателя по использованию врагом КАБов.

Воздушный российский террор набирает обороты

Министерство обороны Украины официально подтвердило, что в прошлом месяце Россия применила более 5700 управляемых бомб, атакуя как Силы обороны, так и гражданское население.

На общем фоне особенно выделяется 18 января, ведь в течение суток враг успел сбросить аж 316 КАБов.

Это самые большие месячные и суточные показатели за все время войны. Не имея значительных успехов на земле, противник наращивает удары с неба. Предыдущий месячный максимум был зафиксирован в октябре 2025 года — 5 300 бомб, — отмечают в МО Украины. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедший месяц на фронте произошло более 5 300 боевых столкновений. Это на 200 меньше, чем в первый месяц зимы.

Более того, указано, что в декабре армия РФ совершила более 113 000 обстрелов, в том числе более 2 400 — из реактивных систем залпового огня.