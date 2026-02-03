У січні Росія побила одразу два моторошних "рекорди" війни
Категорія
Україна
Дата публікації

У січні Росія побила одразу два моторошних "рекорди" війни

Міноборони США
Повітряний російський терор набирає обертів

У січні 2026 року країна-агресорка Росія суттєво посилила терор проти українських воїнів та цивільного населення. Згідно з даними Міноборони, зафіксовано одразу два рекордних показники у використанні ворогом КАБів.

Головні тези:

  • Ворог вдається до посилення повітряного терору, оскільки не має успіхів на землі.
  • Кількість наземних штурмів армії РФ незначно знизилася.

Повітряний російський терор набирає обертів

Міністерство оборони України офіційно підтвердило, що минулого місяця Росія застосувала понад 5700 керованих бомб, атакуючи як Сили оборони, так і цивільне населення.

На загальному тлі особливо виділяється 18 січня, адже протягом однієї доби ворог встиг скинути аж 316 КАБів.

Це найбільші місячний та добовий показники за час війни. Не маючи суттєвих успіхів на землі, противник нарощує удари з неба. Попередній місячний максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року — 5 300 бомб, — наголошують в МО України.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулого місяця на фронті відбулося понад 5 300 бойових зіткнень. Це на 200 менше, ніж у перший місяць зими.

Ба більше, вказано, що у грудні армія РФ здійснила понад 113 000 обстрілів, зокрема понад 2 400 — з реактивних систем залпового вогню.

Максимальна повага і підтримка нашим військовим, що тримають оборону в найтяжчих умовах, під снігом і бомбами, — додають у Міноборони України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на ракети до Patriot різко зросли
США підняли ціни на свої ракети
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає нові системи ППО від Швеції та Данії
Швеція та Данії суттєво посилять українську ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пояснив, як Путін обдурив Трампа
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив підлий план Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?