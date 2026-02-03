У січні Росія побила одразу два моторошних "рекорди" війни

У січні 2026 року країна-агресорка Росія суттєво посилила терор проти українських воїнів та цивільного населення. Згідно з даними Міноборони, зафіксовано одразу два рекордних показники у використанні ворогом КАБів.

Повітряний російський терор набирає обертів

Міністерство оборони України офіційно підтвердило, що минулого місяця Росія застосувала понад 5700 керованих бомб, атакуючи як Сили оборони, так і цивільне населення.

На загальному тлі особливо виділяється 18 січня, адже протягом однієї доби ворог встиг скинути аж 316 КАБів.

Це найбільші місячний та добовий показники за час війни. Не маючи суттєвих успіхів на землі, противник нарощує удари з неба. Попередній місячний максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року — 5 300 бомб, — наголошують в МО України.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулого місяця на фронті відбулося понад 5 300 бойових зіткнень. Це на 200 менше, ніж у перший місяць зими.

Ба більше, вказано, що у грудні армія РФ здійснила понад 113 000 обстрілів, зокрема понад 2 400 — з реактивних систем залпового вогню.