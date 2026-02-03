"Гроші будуть". Рютте обіцяє Україні понад 15 млрд дол
Категорія
Політика
Дата публікації

"Гроші будуть". Рютте обіцяє Україні понад 15 млрд дол

Рютте пообіцяв посилення військової допомоги для України
Read in English

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив з новою заявою під час свого офіційного візиту до Києва 3 лютого. Він запевнив, що союзники України знайдуть всі 15,5 млрд дол, які потрібні на зброю для Сил оборони.

Головні тези:

  • Рютте визнає нерівномірність фінансування програми PURL.
  • За його словами, цю проблему наразі намагаються вирішити.

Рютте пообіцяв посилення військової допомоги для України

Журналісти поцікавилися в генсека НАТО, чи справді союзники Києва зможуть зібрати аж 15,5 млрд на фінансування програми PURL, про що раніше просила України.

Як вважає Рютте, це завдання цілком реально реалізувати, попри те, що йдеться про колосальну суму.

Я абсолютно переконаний, що гроші будуть, адже ми всі знаємо наскільки критичне значення вони мають.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він не приховує, що союзники Києва часто стикаються з проблемою нерівномірності фінансування.

Рютте звернув увагу на те, що станом на сьогодні дві третини союзників є учасниками програмі PURL, але розподіл фінансового тягаря досі залишається темою для дискусій.

Генсек НАТО не приховує парадоксальність цієї ситкпції, адже частина країн допомагають Україні власними коштами, а частина — ні.

Наразі є окремі держави, які роблять багато, багато є тих, що роблять щось, а менша частина — не робить нічого. Але дійсно, нам потрібен кращий розподіл фінансування, і ми над цим працюємо, — додав Рютте.

