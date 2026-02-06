Російські окупанти вбили 3 цивільних на Запоріжжі та Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили 3 цивільних на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Дніпропетровщину
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом 5-6 лютого армія РФ продовжувала активно атакувати різні регіони України. Так, у Запорізькій області ворожий напад забрав життя двох мирних мешканців. На Дніпропетровщині місцева влада повідомляє про одного загиблого.

Головні тези:

  • На Запоріжжі отримав поранення 14-річний хлопець. 
  • У Дніпропетровській області відомо про 2 потерпілих.

Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Дніпропетровщину

Останні подробиці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він офіційно підтвердив, що армія РФ вдарила дроном по житловій забудові.

Росіяни ударили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка.

Іван Федоров

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

Окрім того, повідомляється, що від нічних атак ворога на Запоріжжя постраждав 14-річний юнак.

Під удар росіян потрапили кілька житлових будинків, а внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися 12 тисяч мешканців області.

Щодо ситуації на Дніпропетровщині, то про неї розповів глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, від атак противника потерпали Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Армія РФ використовувала дрони та КАБи.

Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні оселі, 6 — пошкоджені. Понівечені і 6 двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда, гараж.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

Також не вщувахи повітряні напади ворога на Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду.

Росіяни активно били з артилерії та FPV-дронами. Під удари потрапили 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп веде подвійну гру проти Путіна — Кремль панікує
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Союзники України розробили таємний план на випадок повторного вторгнення РФ
Зеленський і Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?