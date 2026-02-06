Російські окупанти вбили 3 цивільних на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Протягом 5-6 лютого армія РФ продовжувала активно атакувати різні регіони України. Так, у Запорізькій області ворожий напад забрав життя двох мирних мешканців. На Дніпропетровщині місцева влада повідомляє про одного загиблого.
Головні тези:
- На Запоріжжі отримав поранення 14-річний хлопець.
- У Дніпропетровській області відомо про 2 потерпілих.
Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Дніпропетровщину
Останні подробиці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він офіційно підтвердив, що армія РФ вдарила дроном по житловій забудові.
Окрім того, повідомляється, що від нічних атак ворога на Запоріжжя постраждав 14-річний юнак.
Під удар росіян потрапили кілька житлових будинків, а внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися 12 тисяч мешканців області.
Щодо ситуації на Дніпропетровщині, то про неї розповів глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, від атак противника потерпали Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Армія РФ використовувала дрони та КАБи.
Також не вщувахи повітряні напади ворога на Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду.
Росіяни активно били з артилерії та FPV-дронами. Під удари потрапили 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін.
