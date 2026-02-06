Російські окупанти вбили 3 цивільних на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Протягом 5-6 лютого армія РФ продовжувала активно атакувати різні регіони України. Так, у Запорізькій області ворожий напад забрав життя двох мирних мешканців. На Дніпропетровщині місцева влада повідомляє про одного загиблого.

Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Дніпропетровщину

Останні подробиці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він офіційно підтвердив, що армія РФ вдарила дроном по житловій забудові.

Росіяни ударили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

Окрім того, повідомляється, що від нічних атак ворога на Запоріжжя постраждав 14-річний юнак.

Під удар росіян потрапили кілька житлових будинків, а внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися 12 тисяч мешканців області.

Щодо ситуації на Дніпропетровщині, то про неї розповів глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, від атак противника потерпали Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Армія РФ використовувала дрони та КАБи.

Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні оселі, 6 — пошкоджені. Понівечені і 6 двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда, гараж. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

Також не вщувахи повітряні напади ворога на Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду.