Скандальный российский дипломат и глава МИД РФ Сергей Лавров начал утверждать, что Москва проводит подпольные переговоры с некоторыми европейскими союзниками Киева. Их главная цель – завершение войны России против Украины.

Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой

По словам приспешника Путина, он не хочет больше скрывать, что у Москвы есть контакты с некоторыми лидерами Европы.

Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют, — утверждает российский дипломат.

На этом фоне Лавров снова начал жаловаться, что риторик европейских политиков во время тайных переговоров остается неизменной.

Те же призывы: давайте заканчивать (войну России против Украины — ред.), нужно что-то делать, — добавил глава МИД РФ.

По убеждению Лаврова, Европа хочет видеть только "стратегическое поражение России".