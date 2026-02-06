Скандальный российский дипломат и глава МИД РФ Сергей Лавров начал утверждать, что Москва проводит подпольные переговоры с некоторыми европейскими союзниками Киева. Их главная цель – завершение войны России против Украины.
Главные тезисы
- Российский дипломат утверждает, что Европа хочет увидеть стратегическое поражение России.
- Лавров возмущается, что риторика европейских политиков в ходе переговоров остается неизменной.
Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой
По словам приспешника Путина, он не хочет больше скрывать, что у Москвы есть контакты с некоторыми лидерами Европы.
На этом фоне Лавров снова начал жаловаться, что риторик европейских политиков во время тайных переговоров остается неизменной.
По убеждению Лаврова, Европа хочет видеть только "стратегическое поражение России".
