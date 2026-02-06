"Россия не может победить". Лавров заявил о тайных переговорах с Европой
"Россия не может победить". Лавров заявил о тайных переговорах с Европой

Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой
Читати українською
Источник:  online.ua

Скандальный российский дипломат и глава МИД РФ Сергей Лавров начал утверждать, что Москва проводит подпольные переговоры с некоторыми европейскими союзниками Киева. Их главная цель – завершение войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Российский дипломат утверждает, что Европа хочет увидеть стратегическое поражение России.
  • Лавров возмущается, что риторика европейских политиков в ходе переговоров остается неизменной.

Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой

По словам приспешника Путина, он не хочет больше скрывать, что у Москвы есть контакты с некоторыми лидерами Европы.

Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют, — утверждает российский дипломат.

На этом фоне Лавров снова начал жаловаться, что риторик европейских политиков во время тайных переговоров остается неизменной.

Те же призывы: давайте заканчивать (войну России против Украины — ред.), нужно что-то делать, — добавил глава МИД РФ.

По убеждению Лаврова, Европа хочет видеть только "стратегическое поражение России".

(Позиция Европы заключается в том, что — ред.) Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, — не допустить, сорвать переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

