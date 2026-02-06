Армия РФ снизила количество штурмов после блокировки Starlink
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снизила количество штурмов после блокировки Starlink

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Украинские воины ощутили первые положительные изменения на поле боя после того, как российские захватчики потеряли возможность пользоваться терминалами Starlink. Прежде всего, речь идет о сокращении количества штурмов со стороны врага.

Главные тезисы

  • На некоторых участках фронта 5 февраля враг вообще не проводил штурмы.
  • Министр обороны Украины подтвердил успешное блокирование терминалов для оккупантов.

Ситуация на фронте начала меняться

Об этом сообщают анонимные источники "Радио Свобода" в Генштабе ВСУ.

По словам инсайдеров, солдаты РФ уже сократили количество штурмов на поле боя после договоренности Украины и SpaceX по блокированию незарегистрированных терминалов спутникового интернета "Старлинк"

Что важно понимать, на некоторых участках фронта враг вообще отказался от наступательных действий на фоне последних событий.

Журналисты обращают внимание на то, что в сводке Генштаба ВСУ от 5 февраля (16:00) упоминается лишь о 56 боевых столкновениях на фронте с начала суток.

В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что внесенные в "белый список" терминалы спутникового интернета Starlink работают, а те, что находятся в пользовании российских захватчиков, уже успешно заблокировали.

Что интересно, некоторые российские военкоры публично жалуются, что блокировка “Старлинк” для армии РФ фактически отбросила ее в прошлый век в принципах ведения войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ведет двойную игру против Путина — Кремль паникует
Трамп стал крайне опасным для Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В январе Россия побила сразу два жутких "рекорда" войны
Минобороны США
КАБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 3 гражданских на Запорожье и Днепропетровщине
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Последствия атак России на Запорожье и Днепропетровщину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?