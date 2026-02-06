Армия РФ снизила количество штурмов после блокировки Starlink

Украинские воины ощутили первые положительные изменения на поле боя после того, как российские захватчики потеряли возможность пользоваться терминалами Starlink. Прежде всего, речь идет о сокращении количества штурмов со стороны врага.

Ситуация на фронте начала меняться

Об этом сообщают анонимные источники "Радио Свобода" в Генштабе ВСУ.

По словам инсайдеров, солдаты РФ уже сократили количество штурмов на поле боя после договоренности Украины и SpaceX по блокированию незарегистрированных терминалов спутникового интернета "Старлинк"

Что важно понимать, на некоторых участках фронта враг вообще отказался от наступательных действий на фоне последних событий.

Журналисты обращают внимание на то, что в сводке Генштаба ВСУ от 5 февраля (16:00) упоминается лишь о 56 боевых столкновениях на фронте с начала суток.

В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что внесенные в "белый список" терминалы спутникового интернета Starlink работают, а те, что находятся в пользовании российских захватчиков, уже успешно заблокировали.