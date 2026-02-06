Армія РФ зменшила кількість штурмів після блокування Starlink

Українські воїни відчули перші позитивні зміни на полі бою після того, як російські загарбники втратили можливість користуватися терміналами Starlink. Насамперед йдеться про скорочення кількості штурмів з боку ворога.

Ситуація на фронті почала змінюватися

Про це повідомляють анонімні джерела “Радіо Свобода” в Генштабі ЗСУ.

За словами інсайдерів, солдати РФ уже скоротили кількість штурмів на полі бою після домовленості України і SpaceX щодо блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету “Старлінк”

Що важливо розуміти, на деяких ділянках фронту ворог взагалі наразі відмовився від наступальних дій на тлі останніх подій.

Журналісти звертають увагу на те, що у зведенні Генштабу ЗСУ від 5 лютого (16:00) згадується лише про 56 бойових зіткнень на фронті від початку доби.

Того ж дня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що внесені до “білого списку” термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських загарбників — уже успішно заблокували.