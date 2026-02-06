Скандальний російський дипломат та очільник МЗС РФ Сергій Лавров почав стверджувати, що Москва проводити підпільні перемовини з деякими єворопейськими союзниками Києва. Їхня головна мета — завершення війни Росії проти України.

Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою

За словами поплічника Путіна, він не хоче більше приховувати, що у Москви є контакти з деякими лідерами Європи.

Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують, — стверджує російський дипломат. Поширити

На цьому тлі Лавров знову почав скаржитися, що риторик європейських політиків під час таких таємних переговорів залишається незмінною.

Ті самі заклики: давайте закінчувати (агресію Росії проти України — ред.), треба щось робити, — додав глава МЗС РФ. Поширити

На переконання Лаврова, Європа хоче бачити лише "стратегічну поразку Росії".