"Росія не може перемогти". Лавров заявив про таємні переговори з Європою
"Росія не може перемогти". Лавров заявив про таємні переговори з Європою

Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою
Джерело:  online.ua

Скандальний російський дипломат та очільник МЗС РФ Сергій Лавров почав стверджувати, що Москва проводити підпільні перемовини з деякими єворопейськими союзниками Києва. Їхня головна мета — завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Російський дипломат стверджує, що Європа хоче побачити стратегічну поразку Росії.
  • Лавров обурюється, що риторика європейських політиків під час переговорів залишається незмінною.

Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою

За словами поплічника Путіна, він не хоче більше приховувати, що у Москви є контакти з деякими лідерами Європи.

Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують, — стверджує російський дипломат.

На цьому тлі Лавров знову почав скаржитися, що риторик європейських політиків під час таких таємних переговорів залишається незмінною.

Ті самі заклики: давайте закінчувати (агресію Росії проти України — ред.), треба щось робити, — додав глава МЗС РФ.

На переконання Лаврова, Європа хоче бачити лише "стратегічну поразку Росії".

(Позиція Європи полягає в тому, що — ред.) Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, — не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

