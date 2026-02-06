Скандальний російський дипломат та очільник МЗС РФ Сергій Лавров почав стверджувати, що Москва проводити підпільні перемовини з деякими єворопейськими союзниками Києва. Їхня головна мета — завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Російський дипломат стверджує, що Європа хоче побачити стратегічну поразку Росії.
- Лавров обурюється, що риторика європейських політиків під час переговорів залишається незмінною.
Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою
За словами поплічника Путіна, він не хоче більше приховувати, що у Москви є контакти з деякими лідерами Європи.
На цьому тлі Лавров знову почав скаржитися, що риторик європейських політиків під час таких таємних переговорів залишається незмінною.
На переконання Лаврова, Європа хоче бачити лише "стратегічну поразку Росії".
