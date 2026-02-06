Українські війська рознесли вщент російську станцію управління БпЛА

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 5 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно ліквідували пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль армії РФ.
Головні тези:
- Почалася 1444-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 152 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 6 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 244 560 (+720) осіб;
танків — 11 648 (+6) од;
бойових броньованих машин — 24 007 (+11) од;
артилерійських систем — 37 014 (+39) од;
РСЗВ — 1 637 (+1) од;
засобів ППО — 1 295 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 125 920 (+826) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 311 (+162) од;
спеціальної техніки — 4 063 (+1) од.
Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 — із реактивних систем залпового вогню.
