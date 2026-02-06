Трамп уверяет, что спас Украину от ядерной войны
Трамп придумал для себя новые "победы"

Donald Trump
Трамп придумал для себя новые "победы"
По убеждению американского лидера Дональда Трама, благодаря его усилиям удалось предотвратить сразу несколько ядерных войн в разных уголках планеты, в том числе между Россией и Украиной.

Главные тезисы

  • Трамп много раз утверждал, что смог предотвратить начало Третьей мировой войны.
  • Он также кичился, что США могут подорвать планету 150 раз.

Трамп придумал для себя новые "победы"

По словам главы Белого дома, именно США являются сильнейшей страной в мире.

Трамп также добавил, что ему удалось полностью восстановить американскую армию во время первой каденции, мол, она даже получила модернизированное ядерное вооружение.

Мы даже добавляем боевые корабли, которые в 100 раз мощнее бороздящих моря во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие.

Президент США

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне американский лидер начал уверять, что предотвратил ядерные войны в мире, в частности между Пакистаном и Индией, а также Ираном и Израилем.

Не забыл Трамп упомянуть и об Украине с Россией. Мол, ядерная война между ними не началась именно благодаря его вмешательству.

Однако здесь важно отметить, что Украина не является ядерным государством, поэтому не может быть стороной конфликта, а только жертвой удара со стороны врага. Президент США решил проигнорировать этот факт.

