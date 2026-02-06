По убеждению американского лидера Дональда Трама, благодаря его усилиям удалось предотвратить сразу несколько ядерных войн в разных уголках планеты, в том числе между Россией и Украиной.

Трамп придумал для себя новые "победы"

По словам главы Белого дома, именно США являются сильнейшей страной в мире.

Трамп также добавил, что ему удалось полностью восстановить американскую армию во время первой каденции, мол, она даже получила модернизированное ядерное вооружение.

Мы даже добавляем боевые корабли, которые в 100 раз мощнее бороздящих моря во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер начал уверять, что предотвратил ядерные войны в мире, в частности между Пакистаном и Индией, а также Ираном и Израилем.

Не забыл Трамп упомянуть и об Украине с Россией. Мол, ядерная война между ними не началась именно благодаря его вмешательству.

Однако здесь важно отметить, что Украина не является ядерным государством, поэтому не может быть стороной конфликта, а только жертвой удара со стороны врага. Президент США решил проигнорировать этот факт.