На переконання американського лідера Дональда Трама, завдяки його зусиллям вдалося запобігти одразу кільком ядерним війнам у різних куточках планети, зокрема й між Росією та Україною.

Трамп вигадав для себе нові “перемоги”

За словами очільника Білого дому, саме США є найсильнішобю країною у світі.

Трамп також додав, що йому вдалося повністю відновити американську армію під час першої каденції, мовляв, вона навіть отримала модернізоване ядерне озброєння.

Ми навіть додаємо бойові кораблі, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер почав запевняти, що запобіг ядерним війнам у світі, зокрема між Пакистаном та Індією, а також Іраном та Ізраїлем.

Не забув Трамп згадати і про Україну з Росією. Мовляв, ядерна війна міє ними не почалася саме завдяки його втручанню.

Однак тут важливо зазначити, що Україна не є ядерною державою, тому не може бути стороною конфлікту, а лише жертвою удару з боку ворога. Президент США вирішив проігнорувати цей факт.