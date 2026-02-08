На переконання американського лідера Дональда Трама, завдяки його зусиллям вдалося запобігти одразу кільком ядерним війнам у різних куточках планети, зокрема й між Росією та Україною.
Головні тези:
- Трамп багато разів стверджував, що зміг запобігти початку Третьої світової війни.
- Він також хизувався, що США можуть підірвати планету 150 разів.
Трамп вигадав для себе нові “перемоги”
За словами очільника Білого дому, саме США є найсильнішобю країною у світі.
Трамп також додав, що йому вдалося повністю відновити американську армію під час першої каденції, мовляв, вона навіть отримала модернізоване ядерне озброєння.
На цьому тлі американський лідер почав запевняти, що запобіг ядерним війнам у світі, зокрема між Пакистаном та Індією, а також Іраном та Ізраїлем.
Не забув Трамп згадати і про Україну з Росією. Мовляв, ядерна війна міє ними не почалася саме завдяки його втручанню.
Однак тут важливо зазначити, що Україна не є ядерною державою, тому не може бути стороною конфлікту, а лише жертвою удару з боку ворога. Президент США вирішив проігнорувати цей факт.
