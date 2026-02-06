Мирные переговоры Украины, РФ и США — инсайдеры сообщили неутешительные новости

Как утверждают анонимные источники The New York Times, новый раунд переговоров между украинцами, россиянами и американцами в Абу-Даби не привел к ожидаемому прогрессу. Также указано, что ситуация выглядит так, будто Киев, Москва и Вашингтон попали в тупик.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

По словам инсайдеров, несмотря на то, что переговоры продолжались два дня, никакого существенного прорыва в вопросах завершения войны добиться не удалось.

Несмотря на это, стороны все же смогли договориться об обмене военнопленными.

Главные камни преткновения по-прежнему остаются неизменными — контроль над оккупированными территориями и гарантии безопасности для Украины.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что стороны согласовали обмен 314 пленными, назвав это результатом "подробных и продуктивных мирных переговоров". В то же время аналитики подчеркивают, что подобные обмены между Украиной и Россией не свидетельствуют о стратегическом сдвиге. Поделиться

Журналисты обращают внимание, что переговоры проходили на фоне новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.