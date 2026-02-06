Мирные переговоры Украины, РФ и США — инсайдеры сообщили неутешительные новости
Категория
Политика
Дата публикации

Мирные переговоры Украины, РФ и США — инсайдеры сообщили неутешительные новости

Переговоры в Абу-Даби – что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Как утверждают анонимные источники The New York Times, новый раунд переговоров между украинцами, россиянами и американцами в Абу-Даби не привел к ожидаемому прогрессу. Также указано, что ситуация выглядит так, будто Киев, Москва и Вашингтон попали в тупик.

Главные тезисы

  • Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что считает эти переговоры "промежуточными".
  • В общем, Путин всячески демонстрирует, что не собирается завершать войну.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

По словам инсайдеров, несмотря на то, что переговоры продолжались два дня, никакого существенного прорыва в вопросах завершения войны добиться не удалось.

Несмотря на это, стороны все же смогли договориться об обмене военнопленными.

Главные камни преткновения по-прежнему остаются неизменными — контроль над оккупированными территориями и гарантии безопасности для Украины.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что стороны согласовали обмен 314 пленными, назвав это результатом "подробных и продуктивных мирных переговоров". В то же время аналитики подчеркивают, что подобные обмены между Украиной и Россией не свидетельствуют о стратегическом сдвиге.

Журналисты обращают внимание, что переговоры проходили на фоне новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

По убеждению аналитиков, это свидетельствует лишь о том, что Путин на самом деле не собирается завершать войну, ведь верит, что все еще может заставить украинцев капитулировать.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Закончить войну весной". Инсайдеры анонсировали решающие дни для Украины
Украина хочет мира, но финальное решение за Путиным
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Москве неизвестный стрелял в замглавы ГРУ РФ
Покушение на российского генерал-лейтенанта Алексеева – как все было
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Введут ли США новые санкции против России — объяснение Бессента
США раскрыли свой подход в вопросе антироссийских санкций

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?