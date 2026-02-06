Мирные переговоры Украины, РФ и США — инсайдеры сообщили неутешительные новости

Как утверждают анонимные источники The New York Times, новый раунд переговоров между украинцами, россиянами и американцами в Абу-Даби не привел к ожидаемому прогрессу. Также указано, что ситуация выглядит так, будто Киев, Москва и Вашингтон попали в тупик.
Главные тезисы
- Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что считает эти переговоры "промежуточными".
- В общем, Путин всячески демонстрирует, что не собирается завершать войну.
Переговоры в Абу-Даби — что известно
По словам инсайдеров, несмотря на то, что переговоры продолжались два дня, никакого существенного прорыва в вопросах завершения войны добиться не удалось.
Несмотря на это, стороны все же смогли договориться об обмене военнопленными.
Главные камни преткновения по-прежнему остаются неизменными — контроль над оккупированными территориями и гарантии безопасности для Украины.
Журналисты обращают внимание, что переговоры проходили на фоне новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
По убеждению аналитиков, это свидетельствует лишь о том, что Путин на самом деле не собирается завершать войну, ведь верит, что все еще может заставить украинцев капитулировать.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-