По словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, будущие санкционные решения Штатов по России будут зависеть напрямую от результатов мирных переговоров по завершению войны.

США раскрыли свой подход в вопросе антироссийских санкций

С заявлением на этот счет Бессент выступил во время слушаний в банковском комитете Сената.

По словам американского министра, он рассмотрит варианты усиления санкционного давления на российский "теневой флот".

Я приму это во внимание. Увидим, как будут развиваться мирные переговоры, — заявил он. Поделиться

По мнению Скота Бессента, именно мощные санкции команды Дональда Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" дали возможность склонить Кремль к мирным переговорам для завершению войны против Украины.

Как уже упоминалось ранее, в конце октября 2025 года официальный Вашингтон впервые во второй каденции Трампа ввел масштабные санкции против России.

Это произошло из-за того, что Кремль постоянно игнорировал миротворческие усилия Белого дома.