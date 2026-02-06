Введут ли США новые санкции против России — объяснение Бессента

По словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, будущие санкционные решения Штатов по России будут зависеть напрямую от результатов мирных переговоров по завершению войны.
Главные тезисы
- Штаты пока не торопятся вводить новые санкции против РФ.
- Однако такой сценарий по-прежнему остается на столе у команды Трампа.
США раскрыли свой подход в вопросе антироссийских санкций
С заявлением на этот счет Бессент выступил во время слушаний в банковском комитете Сената.
По словам американского министра, он рассмотрит варианты усиления санкционного давления на российский "теневой флот".
По мнению Скота Бессента, именно мощные санкции команды Дональда Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" дали возможность склонить Кремль к мирным переговорам для завершению войны против Украины.
Как уже упоминалось ранее, в конце октября 2025 года официальный Вашингтон впервые во второй каденции Трампа ввел масштабные санкции против России.
Это произошло из-за того, что Кремль постоянно игнорировал миротворческие усилия Белого дома.
Несмотря на это, недавно Штаты пролонгировали действие генеральной лицензии, которая фактически гарантирует исключение из санкционных списков сети автозаправочных станций "Лукойла" за границей.
