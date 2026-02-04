4 февраля в Абу-Даби стартует новый раунд мирных переговоров по завершению захватнической войны РФ против Украины. Согласно данным анонимных источников издания Politico, в ближайшие дни окончательно станет известно решение диктатора Владимира Путина в этом вопросе — завершить войну или же воевать дальше.

Украина хочет мира, но финальное решение за Путиным

Американские журналисты пообщались с украинскими чиновниками, у которых есть данные о развитии мирных переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

Некоторые из них на условиях анонимности заявили, что все-таки есть шанс на успех, несмотря на общие пессимистические настроения в Украине на этот счет.

Что интересно, о сдержанном оптимизе ранее говорил и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, однако не объяснял, почему он склоняется к такому мнению.

Со СМИ также пообщался американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.

Последний откровенно признался, что еще недавно эти переговоры были как "вырывание зубов без анестезии".

Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам посерьезнее, — заявил эксперт. Поделиться

На этом фоне он добавил: действительно сейчас есть шанс закончить войну весной.