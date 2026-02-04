"Закончить войну весной". Инсайдеры анонсировали решающие дни для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Закончить войну весной". Инсайдеры анонсировали решающие дни для Украины

Украина хочет мира, но финальное решение за Путиным
Читати українською
Источник:  Politico

4 февраля в Абу-Даби стартует новый раунд мирных переговоров по завершению захватнической войны РФ против Украины. Согласно данным анонимных источников издания Politico, в ближайшие дни окончательно станет известно решение диктатора Владимира Путина в этом вопросе — завершить войну или же воевать дальше.

Главные тезисы

  • Команда Путина уже изменила подход к переговорам с Украиной.
  • Сейчас она демонстрирует заинтересованность в мирном процессе и его результатах.

Украина хочет мира, но финальное решение за Путиным

Американские журналисты пообщались с украинскими чиновниками, у которых есть данные о развитии мирных переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

Некоторые из них на условиях анонимности заявили, что все-таки есть шанс на успех, несмотря на общие пессимистические настроения в Украине на этот счет.

Что интересно, о сдержанном оптимизе ранее говорил и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, однако не объяснял, почему он склоняется к такому мнению.

Со СМИ также пообщался американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.

Последний откровенно признался, что еще недавно эти переговоры были как "вырывание зубов без анестезии".

Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам посерьезнее, — заявил эксперт.

На этом фоне он добавил: действительно сейчас есть шанс закончить войну весной.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В январе Россия побила сразу два жутких "рекорда" войны
Минобороны США
КАБ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украинцы не сдаются". Путин проиграл еще одну битву
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Верификация Starlink. Федоров обратился к командирам всех уровней
Михаил Федоров
Федоров просит армию не игнорировать верификацию Starlink

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?