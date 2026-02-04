"Украинцы не сдаются". Путин проиграл еще одну битву
Категория
Политика
Дата публикации

"Украинцы не сдаются". Путин проиграл еще одну битву

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что сверххолодная зима 2025-2026 станет его главной союзницей в новой битве против Украины и заставит ее капитулировать или по крайней мере пойти на болезненные уступки во время мирных переговоров. Однако украинцы пережили сильнейшие морозы на фоне усиленного российского террора, однако не покорились Кремлю. Это значит, что Путин потерпел новое поражение.

Главные тезисы

  • Заканчивается еще одна зима, которая не оправдала ожиданий Путина.
  • Украинцы обессилены, однако не соглашаются на уступки врагу.

Украинцы снова обыграли Путина

Журналисты Bloomberg отправились в Украину, чтобы узнать, как людям удалось претерпеть лютые морозы под ежедневными российскими атаками.

Опрошенные украинцы делятся своими историями и откровенно признаются — было очень сложно.

Так, киевлянка Мария Коженко укладывает своих двоих детей спать в палатке на кровати, чтобы согреться.

Нам некуда идти, — рассказывает она журналистам.

60-летняя Виктория Лещенко также готова спать в палатке, ведь понимает, что иногда это единственный способ выжить:

Если температура в моей квартире упадет ниже нуля, я, пожалуй, буду спать здесь, в палатке. Иначе можно замерзнуть до смерти.

По словам киевлянки, источником вдохновения в столь трудные времена для нее стал фильм "Выживший”, в котором герой Леонардо Ди Каприо пытается выжить в самые сильные морозы после нападения медведя.

Виктория Лещенко также добавила, что пытается поддерживать боевой дух среди жителей столицы:

Я тоже выживу. Украинцы не сдаются.

На этом фоне журналисты поинтересовались у киевлянки, на какие уступки она готова пойти.

Никаких уступок, — категорически ответила украинка.

