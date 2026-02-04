"Українці не здаються". Путін програв ще одну битву
Категорія
Політика
Дата публікації

"Українці не здаються". Путін програв ще одну битву

Путін
Джерело:  Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що надхолодна зима 2025-2026 стане його головною союзницею у новій битві проти України та примусить її капітулювати чи принаймні піти на болючі поступки під час мирних перемовин. Однак українці пережили найсильніші морози на тлі посиленого російського терору, однак не скорилися Кремлю. Це означає, що Путін зазнав нової поразки.

Головні тези:

  • Минає ще одна зима, яка не виправдала очікувань Путіна.
  • Українці знесилені, однак не погоджуються на поступки ворогу.

Українці знову обіграли Путіна

Журналісти Bloomberg вирушили до України, щоб дізнатися, як людям вдалося перетерпіти найлютіші морози під щоденними російським атаками.

Опитані українці діляться своїми історіями та відверто зізнаються — було дуже складно.

Так, киянка Марія Коженко вкладає своїх двох дітей спати в наметі на ліжку, щоб зігрітися.

Нам нікуди йти, — розповідає вона журналістам.

60-річна Вікторія Лещенко також готова спати в наметі, адже розуміє, що інколи — це єдиний спосіб вижити:

Якщо температура в моїй квартирі впаде нижче нуля, я, мабуть, спатиму тут, у наметі. Інакше можна замерзнути до смерті.

За словами киянки, джерелом натхнення у такі важкі часи для неї став фільм "Легенда Г'ю Гласса", у якому герой Леонардо Ді Капріо намагається вижити у найлютіші морози після нападу ведмедя.

Вікторія Лещенко також додала, що намагається підтримувати бойовий дух серед мешканців столиці:

Я теж виживу. Українці не здаються.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у киянки, на які поступки вона готова піти.

Жодних поступок, — категорично відповіла українка.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп цинічно похвалив Путіна за "енергетичне перемир’я" з Україною
Трамп тішиться, що Путін знову йому збрехав
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни розгромили 4 пункти управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон оголосив про підготовку до розмови з Путіним
Макрон і Путін проведуть переговори тет-а-тет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?