Трамп цинічно похвалив Путіна за "енергетичне перемир’я" з Україною

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо оголошеного "енергетичного перемир'я" з Україною.

Трамп радіє, що Путін знову його обдурив

Очільнику Білого дому примарилося, що російський диктаор, мовляв, 7 днів поспіль дотримувався "енергетичного перемир’я”.

Трамп ігнорує той факт, що Путін завдав масованого удару в дні, коли Україну фактично охопили найсильніші морози за всю зиму — 2-3 лютого.

Пауза була з неділі (25 січня — ред.) до неділі (1 лютого — ред.) Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них (по Україні — ред.) минулої ночі. Він (Путін — ред.) дотримав свого слова. Один тиждень — це багато... бо там дуже-дуже холодно. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер вкотре повторив, що досі налаштований робити все можливе для завершення російсько-української війни.

Я б хотів, щоб він (Путін — ред.) це зробив. Я хочу, щоб він закінчив війну, — наголосив Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, протягом ночі 2-3 лютого, коли в Україні був пік морозів, Росія атакувала Україну 521 засобом повітряного нападу.