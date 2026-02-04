Трамп цинічно похвалив Путіна за "енергетичне перемир’я" з Україною

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо оголошеного "енергетичного перемир'я" з Україною.
Головні тези:
- Трамп продовжує вдавати, що не помічає воєнні злочини Путіна.
- Він також запевняє, що буде добиватися від диктатора закінчення війни проти України.
Трамп радіє, що Путін знову його обдурив
Очільнику Білого дому примарилося, що російський диктаор, мовляв, 7 днів поспіль дотримувався "енергетичного перемир’я”.
Трамп ігнорує той факт, що Путін завдав масованого удару в дні, коли Україну фактично охопили найсильніші морози за всю зиму — 2-3 лютого.
На цьому тлі американський лідер вкотре повторив, що досі налаштований робити все можливе для завершення російсько-української війни.
Що важливо розуміти, протягом ночі 2-3 лютого, коли в Україні був пік морозів, Росія атакувала Україну 521 засобом повітряного нападу.
Вкрай цинічним є те, що ворог використав рекордну кількість балістики.
