Трамп цинично похвалил Путина за "энергетическое перемирие" с Украиной
Трамп радуется, что Путин снова его обманул
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" по поводу объявленного "энергетического перемирия" с Украиной.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает делать вид, что не замечает военные преступления Путина.
  • Он также уверяет, что будет добиваться от диктатора окончания войны против Украины.

Главе Белого дома померещилось, что российский диктаор, мол, 7 дней подряд придерживался "энергетического перемирия".

Трамп игнорирует тот факт, что Путин нанес массированный удар в дни, когда Украину фактически охватили сильнейшие морозы за всю зиму — 2-3 февраля.

Пауза была с воскресенья (25 января — ред.) до воскресенья (1 февраля — ред.) Она завершилась, и Путин сильно ударил по ним (по Украине — ред.) минувшей ночью. Он (Путин — ред.) сдержал свое слово. Одна неделя — это много... потому что там очень холодно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне американский лидер еще раз повторил, что до сих пор настроен делать все возможное для завершения российско-украинской войны.

Я бы хотел, чтобы он (Путин — ред.) это сделал. Я хочу, чтобы он закончил войну, — отметил Трамп.

Что важно понимать, ночью 2-3 февраля, когда в Украине был пик морозов, Россия атаковала Украину 521 средством воздушного нападения.

Крайне циничным является то, что враг использовал рекордное количество баллистики.

