Трамп цинично похвалил Путина за "энергетическое перемирие" с Украиной

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" по поводу объявленного "энергетического перемирия" с Украиной.

Трамп радуется, что Путин снова его обманул

Главе Белого дома померещилось, что российский диктаор, мол, 7 дней подряд придерживался "энергетического перемирия".

Трамп игнорирует тот факт, что Путин нанес массированный удар в дни, когда Украину фактически охватили сильнейшие морозы за всю зиму — 2-3 февраля.

Пауза была с воскресенья (25 января — ред.) до воскресенья (1 февраля — ред.) Она завершилась, и Путин сильно ударил по ним (по Украине — ред.) минувшей ночью. Он (Путин — ред.) сдержал свое слово. Одна неделя — это много... потому что там очень холодно. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер еще раз повторил, что до сих пор настроен делать все возможное для завершения российско-украинской войны.

Я бы хотел, чтобы он (Путин — ред.) это сделал. Я хочу, чтобы он закончил войну, — отметил Трамп. Поделиться

Что важно понимать, ночью 2-3 февраля, когда в Украине был пик морозов, Россия атаковала Украину 521 средством воздушного нападения.