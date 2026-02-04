Трамп цинично похвалил Путина за "энергетическое перемирие" с Украиной

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" по поводу объявленного "энергетического перемирия" с Украиной.
Главные тезисы
- Трамп продолжает делать вид, что не замечает военные преступления Путина.
- Он также уверяет, что будет добиваться от диктатора окончания войны против Украины.
Трамп радуется, что Путин снова его обманул
Главе Белого дома померещилось, что российский диктаор, мол, 7 дней подряд придерживался "энергетического перемирия".
Трамп игнорирует тот факт, что Путин нанес массированный удар в дни, когда Украину фактически охватили сильнейшие морозы за всю зиму — 2-3 февраля.
На этом фоне американский лидер еще раз повторил, что до сих пор настроен делать все возможное для завершения российско-украинской войны.
Что важно понимать, ночью 2-3 февраля, когда в Украине был пик морозов, Россия атаковала Украину 521 средством воздушного нападения.
Крайне циничным является то, что враг использовал рекордное количество баллистики.
