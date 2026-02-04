Российские войска убили 18-летних парня и девушку в Запорожье

Поздно ночью 3 февраля армия РФ снова нанесла удары по спальному району Запорожья. Согласно последним данным, погибли 18-летние парень и девушка. Более того, сообщается об 11 пострадавших, в том числе 3 детях.

Атака России на Запорожье — последние подробности

Утром 4 февраля глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что количество погибших в регионе возросло до трех человек.

По его словам, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 790 ударов по 32 населенным пунктам.

Враг совершил авиационные атаки по Орехову, Долинке, Волшебному, Новому Полю, Любицкому, Братскому, Верхней Терсе.

466 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Терновку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандр Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Преображенку. Михаил Федоров Глава Запорожской ОВА

Кроме того, указано, что шесть вражеских обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зеленое и Святопетровку.

Федоров официально подтвердил, что 3 февраля 307 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Зелен, Белогорке, Сладком, Доброполье, Преображенке.

В общей сложности глава ОВА получил 75 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.